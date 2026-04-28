Непублічна оцінка ШІ-стратапу Anthropic сягнула $1 млрд

Очікувана ринкова вартість розробника штучного інтелекту Anthropic досягла безпрецедентної позначки напередодні ймовірного виходу компанії на фондовий ринок. Стрімку динаміку зафіксовано завдяки торгівлі спеціалізованими цифровими активами на блокчейн-майданчиках. Про це повідомляє аналітик Адам Кобейссі 28 квітня.

Рекордне зростання капіталізації

За даними торгівлі інструментами перед первинним розміщенням акцій (pre-IPO), вартість компанії підскочила на 733% порівняно з жовтнем 2025 року, коли цей фінансовий показник становив лише 120 мільярдів доларів.

Спекулятивне ціноутворення формується за рахунок активів, що вільно торгуються в блокчейні на базі платформи Jupiter. Кожен такий цифровий інструмент забезпечений у співвідношенні 1:1 реальною економічною часткою через SPV — компанію спеціального призначення, юридично створену виключно для утримання цих часток. Завдяки такому механізму крипторинок слугує орієнтиром у реальному часі для визначення потенційної вартості розробника перед його дебютом на класичній фондовій біржі.

Елітний клуб трильйонерів

Anthropic стала лише третьою непублічною компанією у світі, чия очікувана оцінка сягнула 1 трильйона доларів. Розробник приєднався до іншої ШІ-лабораторії OpenAI та аерокосмічної корпорації SpaceX. Згідно з наявними даними, остання наразі готується до власного масштабного виходу на біржу, прагнучи отримати оцінку в 1,7 трильйона доларів.

Сумарна похідна капіталізація лише цих трьох підприємств становить 3,7 трильйона доларів. За підсумками аналізу цих даних експерт зазначає, що фінансовий світ стоїть на порозі історичної хвилі первинних публічних розміщень акцій (IPO).