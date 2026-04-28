НБУ визначив курси валют на середу, 28 квітня. Обидві валюти подешевшали. Про це свідчать дані на сайті НБУ.
28 квітня 2026, 15:54
Офіційний курс валют НБУ на середу: долар, євро
Курс долара
На середу НБУ встановив такий курс долара: 44,07 грн. Це на 2 копійки менше, ніж у вівторок (44,09).
Курс євро
Водночас курс євро на середу був встановлений на позначці — 51,50 грн, що на 26 копійок менше, ніж у вівторок (51,76).
Приєднуйтесь до multi. Мобільний додаток, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
