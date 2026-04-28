28 квітня 2026, 13:59

Нідерланди обмежують права біженців: новий закон про притулок і возз’єднання сімей

У Нідерландах ухвалили новий закон, який змінює правила надання притулку та суттєво обмежує можливості для возз'єднання сімей. Йдеться про впровадження дворівневої системи, яка по-різному визначає права біженців залежно від причин їхнього виїзду з країни. Про це пише Visitukraine.today з посиланням на видання NL Times.

Дворівнева система притулку: як вона працюватиме

Згідно з новими правилами, шукачів притулку поділятимуть на дві категорії — статус, А та статус В.

Статус, А отримуватимуть люди, які змушені залишити свою країну через особисті переслідування — за релігійними, етнічними, політичними причинами або через сексуальну орієнтацію. Для них передбачено трирічний дозвіл на проживання. Водночас новий закон скасовує можливість отримання постійного дозволу на проживання для цієї категорії.

Статус В надаватиметься особам, які тікають від війни, насильства або наслідків кліматичних змін. Саме для цієї групи запроваджуються найсуворіші обмеження, зокрема щодо возз'єднання сімей.

Обмеження на возз'єднання сімей: що зміниться

Найбільш резонансна частина реформи — нові правила для возз'єднання родин. Для біженців зі статусом В передбачено:

  • обов’язкове очікування протягом двох років перед поданням заяви на возз'єднання;
  • вимогу мати стабільний дохід;
  • наявність житла, придатного для проживання всієї родини.

Ці умови значно ускладнюють процес перевезення членів сім'ї до Нідерландів, особливо для тих, хто щойно отримав статус і ще не має фінансової стабільності.

Коли закон набуде чинності?

Нові правила почнуть діяти з 12 червня 2026 року. Вони синхронізовані із запровадженням Пакту ЄС про міграцію та притулок. Важливо, що закон поширюватиметься не лише на нові заяви, а й на вже подані запити щодо возз'єднання сімей. Зокрема, це стосується заявників із Сирії та Еритреї.

Що ще передбачає закон?

Окрім змін у системі притулку, сенат Нідерландів відхилив ініціативу щодо криміналізації нелегального перебування в країні. Тобто, попри посилення міграційної політики, ця норма не була підтримана. Загалом уряд аргументує реформу необхідністю впорядкувати систему притулку та зменшити навантаження на соціальні механізми підтримки.

Хоча новий закон напряму не стосується українців із тимчасовим захистом, він демонструє загальну тенденцію посилення міграційної політики в країнах ЄС. Це може впливати на майбутні правила перебування, продовження статусів або умови для інших категорій мігрантів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
zephyr
zephyr
28 квітня 2026, 15:12
Непонятно, где там строгость? Приехал в чужую страну, тебе дали выплаты и место проживания, в ответ- твоя задача, выучить язык и пойти работать, чтобы отплатить обществу за его доброту. Вполне логично.
Новини по темі
Всі новини
