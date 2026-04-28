28 квітня 2026, 12:35

Ціни на нафту зросли на 2%

У вівторок, 28 квітня, ціни на нафту зросли на 2%, продовжуючи ралі попередньої сесії. Ринок реагує на відсутність прогресу у дипломатичному врегулюванні конфлікту між США та Іраном, через який ключова артерія світового енергопостачання — Ормузька протока — залишається фактично закритою. Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту

Станом на 09:38 ф’ючерси на нафту марки Brent на червень піднялися на $2,32 (2,1%) — до $110,55 за барель (максимум з початку квітня).

Американська нафта WTI подорожчала на $1,80 (1,9%) — до $98,17 за барель.

Дипломатичний тупик

Президент США Дональд Трамп висловив незадоволення останньою пропозицією Тегерана щодо припинення війни. Іранські джерела повідомляють, що їхній план не передбачає обговорення ядерної програми до повного припинення бойових дій та розв'язання територіальних суперечок у Перській затоці.

Ця жорстка позиція сторін тримає ринок у напрузі. Іран продовжує блокувати рух суден через Ормузьку протоку (через яку проходить близько 20% світового споживання нафти та газу). Своєю чергою США зберігають блокаду іранських портів. На тлі цих подій ціни на нафту зростають сьомий день поспіль.

Прогноз

Аналітики вважають, що поточні високі ціни стануть новою нормою. Експерти DBS Bank припускають, що конфлікт може перейти у стадію тривалого затяжного протистояння. За таких умов базова ціна нафти коливатиметься в діапазоні $100−125 за барель.

На думку аналітиків, ринок поступово «нормалізує» цей конфлікт, що призведе до меншої волатильності, але значно вищого базового рівня цін на енергоносії в усьому світі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
