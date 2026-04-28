Влада Естонії вирішила заборонити росіянам без постійного ПТП купувати нерухомість у країні

Міністерство внутрішніх справ Естонії пропонує обмежити можливість громадян росії та білорусі купувати нерухомість у країні. Відомство вже підготувало відповідні правки до законодавства, повідомляє ERR.

Міністерство пояснює необхідність заборони «загрозами безпеки чи громадському порядку Естонії» з боку недружніх держав.

З-під заборони пропонується виключити тих росіян та білорусів, які мають постійну посвідку на проживання в Естонії. Сам факт її наявності, зазначає МВС, говорить про те, що біографія людини вже перевірена державою.

Заборона не матиме зворотної сили — ті, хто володіє нерухомістю на момент набрання чинності законом, зможуть залишити її у власності.

Аналогічні закони різного ступеня суворості діють у сусідніх з Естонією країнах.

У Латвії та Фінляндії нерухомість можуть купувати тільки росіяни з постійним посвідкою на проживання (причому в Латвії — не більше однієї квартири), у Литві — росіяни з будь-яким ПТП, зокрема тимчасовим.