Упродовж І кв. 2026 року автомобільний парк України поповнили 15,4 тис. нових та 50,1 тис. вживаних легкових авто, повідомляє Укравтопром.
28 квітня 2026, 9:56
Які авто купують українці: топ нових і вживаних моделей у 2026 році
Найпопулярніші моделі серед нових авто
- TOYOTA RAV-4 — 1159 од.;
- RENAULT Duster — 1150 од.;
- HYUNDAI Tucson — 636 од.;
- TOYOTA LC Prado — 603 од.;
- SKODA Kodiaq — 429 од.
Топ-5 вживаних легковиків
- VW Golf — 2448 од.;
- VW Tiguan — 2010 од.;
- AUDI Q5 — 1886 од.;
- SKODA Octavia — 1726 од.;
- NISSAN Rogue — 1716 од.
Джерело: Мінфін
