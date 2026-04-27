В Україні готують компенсації за знищені війною авто

У Верховній Раді розробили механізм фінансового відшкодування для громадян, чиї транспортні засоби постраждали внаслідок бойових дій. Паралельно законодавці обговорюють запровадження спеціального фіксованого збору для власників електромобілів, щоб перекрити дефіцит фінансування дорожньої інфраструктури. Про це повідомляє Новини.LIVE.

Механізм відшкодування за пошкоджений транспорт

Профільний парламентський комітет уже схвалив відповідний законопроєкт і рекомендував його до розгляду в сесійній залі у першому читанні. За словами народного депутата від фракції «Слуга народу» Володимира Крейденка, ініціатива має на меті створити прозору систему виплат, яка працюватиме за аналогією з державною програмою компенсацій за зруйноване житло («єВідновлення»). Наразі тривають консультації з керівництвом різних фракцій для забезпечення необхідної кількості голосів.

Алгоритм відшкодування базуватиметься на проведенні професійної експертизи. Фахівці оцінюватимуть ринкову вартість автомобіля безпосередньо на момент його пошкодження. При розрахунку суми враховуватимуться ключові технічні параметри: вік машини, пробіг та загальний стан до інциденту.

«Абсолютно прозорий механізм — це компенсація автомобіля на той момент, коли він зазнав пошкодження. Якщо у вас була автівка — 15 років їй, в технічному стані відповідному, експерт відповідний проводить експертизу, встановлює вартість цього автомобіля, і держава вам компенсує ці кошти для того, щоб ви могли на ці кошти купити щось інше чи використати їх в інший спосіб», — пояснив депутат.

Ініціатива щодо оподаткування електромобілів

Інший блок змін стосується стрімкого зростання національного парку електричних авто. Народний депутат Юрій Камельчук зазначив, що кількість таких транспортних засобів в Україні збільшилася з 20 тисяч до 300 тисяч одиниць.

Проблема полягає в тому, що утримання та будівництво вітчизняних автошляхів традиційно фінансується за рахунок акцизного податку, закладеного у вартість пального (бензину, дизеля та автогазу). Оскільки електрокари не споживають традиційне пальне, їхні власники не беруть участі у фінансуванні ремонту доріг, хоча повноцінно користуються транспортною інфраструктурою. Щоб виправити цей дисбаланс, пропонується ввести регулярний фіксований платіж (щомісячний або щорічний). Усі зібрані кошти планують цільовим чином спрямовувати до державного Дорожнього фонду.

Масштаби втрат та юридичні нюанси: як працюватиме законопроєкт № 11147

Зареєстрований у парламенті документ (законопроєкт № 11147) деталізує процедуру отримання коштів. Заяви на компенсацію можна буде подавати як у паперовому вигляді (через ЦНАПи, нотаріусів чи органи соцзахисту), так і в електронному форматі через Єдиний державний портал послуг. Для ухвалення рішень щодо виплат місцевим органам влади або військовим адміністраціям дозволять створювати спеціальні комісії.

За оцінками експертів, лише за перші місяці повномасштабного вторгнення українці втратили понад 100 тисяч автівок. Статистика Головного сервісного центру МВС демонструє рекордне вибракування автотранспорту: за 2024 рік було офіційно списано 33,5 тисячі транспортних засобів, значна частина з яких була знищена саме внаслідок ворожих обстрілів. Фінансувати нову програму компенсацій планується не з поточних податків, а за рахунок міжнародних фондів, майбутніх репарацій та конфіскованих активів рф.