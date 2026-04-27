Курси долара та євро зросли під час міжбанківських торгів у понеділок 27 квітня. Про це свідчать дані торгів.
27 квітня 2026, 17:35
Курс валют: долар та євро зросли на міжбанку у понеділок
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 27 квітня
|
Закриття 27 квітня
|
Зміни
|
44,01/44,06
|
44,09/44,12
|
8/6
|
51,63/51,68
|
51,76/51,77
|
13/9
Офіційний курс: долар — 44,00 грн, євро — 51,95 грн.
Середній курс у банках: 43,75−44,27 грн/долар, 51,30−51,95 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 43,80−43,90, євро — 51,60−51,78 грн.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі