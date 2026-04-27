Вся правда про ОВДП: дохідність, комісії та можливості для інвестора (відео)

Що зараз вигідніше для заощаджень: ОВДП, депозит , долар чи корпоративні облігації? Говоримо з Тарасом Козаком, засновником та президентом інвестиційної групи « Універ », про те, як працює ринок ОВДП, яку дохідність можна отримати, чому податки змінюють реальну вигоду депозитів і чи справді валюта завжди краще захищає гроші.

Розбираємо, чому ОВДП можуть бути цікавішими за депозити, як інвестору не помилитися з вибором паперів, чи є ризик «піраміди» в державних облігаціях, що буде з дохідністю після рішень НБУ та як формувати портфель у гривні, доларі та євро. Також дивіться у відео про корпоративні облігації з дохідністю до 24% річних, нові випуски на ринку, ветеранські облігації та практичні поради для тих, хто тільки починає інвестувати.