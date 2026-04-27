Україна та Норвегія запускають спільне виробництво mid-strike дронів

Україна та Норвегія створюють перше спільне виробництво українських безпілотників. Планується виготовити декілька тисяч дронів mid-strike на території Норвегії. Уся продукція, виготовлена в межах проєкту, буде передана Силам оборони України, йдеться у повідомленні Міноборони.

Що відомо про проєкт

Проєкт буде профінансовано норвезькою стороною за рахунок додаткових коштів, які спрямовують додатково до раніше передбачених $7 млрд оборонної підтримки України у 2026 році.

Відповідну угоду підписали у Києві Посол Норвегії в Україні Ларс Рагнар Аалеруд Гансен та заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв.

Угода відкриває можливість масштабування виробництва українських технологій, які вже довели свою ефективність на полі бою, та посиленняоборонних спроможностей обох країн.

Понад $1,5 млрд на закупівлю українського озброєння у 2026 році

Цього року Норвегія загалом планує спрямувати понад $1,5 млрд на закупівлю озброєння українського виробництва для Сил оборони України.

«Дякую Норвегії за системну підтримку та фокус саме на тих спроможностях, які критично потрібні Україні. Проєкти зі спільного виробництва та базового гарантованого забезпечення бригад дронами безпосередньо посилюють наші сили на полі бою. Норвегія отримує можливість виробляти технології, які довели свою ефективність, а Україна — дрони, необхідні для перехоплення ініціативи на фронті. Це справжнє win-win партнерство», — зазначив Міністр оборони України Михайло Федоров.

Перші поставки дронів до літа

Очікується, що перші системи, виготовлені в Норвегії, будуть передані Силам оборони України вже до літа цього року.

Угода також передбачає розвиток комплексного промислового співробітництва, включно з проведенням досліджень.

«Підтримка боротьби України — це найважливіше, що ми робимо для безпеки Норвегії. Це співпраця, яка вигідна обом країнам. Це важливий і конкретний крок до поглиблення норвезько-української співпраці, який одночасно зміцнює оборонну промисловість Норвегії та дає Україні можливість виробляти дрони в безпечних умовах на території Норвегії», — підкреслив Міністр оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік.

За його словами, досвід, отриманий у межах цього проєкту, дозволить Норвегії нарощувати виробничі спроможності за критично важливим напрямком