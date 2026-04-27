Тіньовий оборот на 18 млрд грн: як родинний конвертцентр допомагав компаніям уникати податків

Правоохоронці викрили велике міжрегіональне угруповання, що спеціалізувалося на відмиванні грошей та допомозі бізнесу в ухиленні від сплати податків. За попередніми підрахунками, через рахунки зловмисників було проведено фіктивних операцій на мільярди гривень, що завдало державному бюджету мільйонних збитків. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури 27 квітня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Механізм фіктивних транзакцій

Зловмисники організували нелегальну фінансову структуру (так званий конвертаційний центр), яка дозволяла бізнесу незаконно мінімізувати податкове навантаження. Схема працювала за рахунок підробки документів: підприємствам-клієнтам оформлювали папери на нібито придбані товари чи послуги (переважно фігурувало пальне), яких у реальності не існувало. Завдяки таким штучним витратам реальний бізнес приховував прибуток та зменшував суму податку на додану вартість (ПДВ), який мав би надійти до скарбниці.

Безготівкові кошти, які компанії перераховували як оплату за ці фіктивні послуги, організатори схеми переводили в готівку через підконтрольні пункти обміну валют та повертали замовникам.

Масштаби мережі та збитки

Для обслуговування фінансових потоків було зареєстровано понад 90 фіктивних юридичних осіб («компаній-пустушок»). Загальний обсяг коштів, пропущених через цю тіньову систему з 2020 року, може перевищувати 18 мільярдів гривень. Прямі збитки, завдані державному бюджету внаслідок несплачених податків, наразі оцінюються у майже 57 мільйонів гривень. Послугами нелегальної мережі скористалися понад 200 реальних компаній.

Географія діяльності угруповання охоплювала Київ та область, а також Полтавський, Одеський, Львівський, Дніпропетровський та Чернігівський регіони. Крім того, слідство зафіксувало взаємодію з окремими іноземними компаніями.

Арешти та вилучені активи

За даними правоохоронців, керував злочинною організацією уродженець Луганщини спільно зі своєю матір'ю. До операційної діяльності вони залучили ще трьох помічників та чотирьох бухгалтерів, які вели тіньову документацію та відповідали за фінансовий супровід.

Під час масштабної операції було проведено майже 40 обшуків. Слідчі вилучили понад 5 мільйонів гривень, близько 300 тисяч доларів США та 22 тисячі євро готівкою. Також конфісковано автомобілі, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та чорну звітність.

Організаторам та їхнім поплічникам висунуто підозри за низкою кримінальних статей, серед яких: створення злочинної організації, фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків та підроблення документів. Бухгалтери проходять у справі як співучасники. Окрему підозру в ухиленні від податків отримав керівник одного з підприємств, яке користувалося цією схемою.

Головний організатор наразі переховується від слідства. Його матір заарештовано з правом внесення застави у розмірі понад 50 мільйонів гривень. Ще двох фігурантів взято під варту (із заставою понад 3 мільйони гривень для кожного), а одному призначено нічний домашній арешт. Розслідування ведуть детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) за процесуального керівництва прокуратури.