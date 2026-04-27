27 квітня 2026, 15:15

Пекін заблокував поглинання Цукербергом ШІ-стартапу Manus

Уряд Китаю офіційно заборонив американській корпорації Meta Platforms Inc. купувати ШІ-стартап Manus за 2 мільярди доларів. Відповідне рішення ухвалено на тлі побоювань Пекіна щодо витоку передових технологій до США та посилення державного контролю за технологічним сектором. Про це повідомляє Bloomberg 27 квітня.

Раптове рішення регулятора та статус угоди

Національна комісія з розвитку та реформ КНР (NDRC) наказала скасувати транзакцію, пославшись на необхідність дотримання законів та нормативних актів. Представники Meta наразі утримуються від коментарів.

Складність ситуації полягає в тому, що угода вже практично завершена. Співробітники Manus перейшли до Meta, капітал був переказаний, а керівники стартапу долучилися до команди розробників американського гіганта. Команда Manus вже працює в сінгапурському офісі Meta, тоді як попередні інвестори компанії встигли отримати свої виплати. Як саме відбуватиметься юридичне та фінансове скасування такої транзакції, наразі невідомо.

Хронологія розвитку Manus та інтерес США

Стартап Manus, материнською компанією якого є Butterfly Effect, був запущений у березні 2025 року. Компанія розробляє ШІ-помічників — системи, здатні самостійно виконувати складні багатокрокові завдання: від аналізу індексу S&P 500 до підготовки комерційних пропозицій.

Хоча юридично компанія була зареєстрована в Сінгапурі, її засновники є вихідцями з Китаю. Вже у квітні 2025 року стартап залучив 75 мільйонів доларів від інвесторів на чолі з венчурним фондом Кремнієвої долини Benchmark, досягнувши оцінки в 500 мільйонів доларів. Це фінансування тоді привернуло увагу Міністерства фінансів США, яке ініціювало перевірку щодо можливих порушень американських правил інвестування в чутливі технології.

У липні компанія перевела свій китайський персонал до Сінгапуру, скоротивши десятки робочих місць у КНР. А в грудні, коли річний дохід Manus перевищив 100 мільйонів доларів, Meta оголосила про поглинання стартапу за 2 мільярди. Для корпорації Марка Цукерберга це був шанс швидко перехопити лідерство та наздогнати конкурентів у сфері ШІ, таких як Microsoft, Alphabet (Google), OpenAI та Anthropic.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
