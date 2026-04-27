27 квітня 2026, 14:45

Western Union виводить власний стейблкоїн USDPT

Western Union готується вивести на ринок власний стейблкоїн — цифровий токен U.S. Dollar Payment Token (USDPT), прив'язаний до курсу долара США, — вже у травні 2026 року. Про це повідомляє Cointelegraph 27 квітня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Фінальна стадія готовності

Президент і генеральний директор компанії Девін МакГранахан заявив, що USDPT перебуває на фінальній стадії підготовки та очікується до запуску в травні.

«Питання більше не в тому, чи буде Western Union активною у сфері цифрових активів — тепер питання лише в тому, як швидко ми зможемо масштабуватися», — сказав МакГранахан аналітикам під час дзвінку.

Стейблкоїн — це різновид криптовалюти, вартість якої прив'язана до стабільного активу, як правило долара США, щоб уникнути різких цінових коливань.

Технічна база та партнери

  • USDPT випускатиме Anchorage Digital Bank — федерально ліцензований криптокастодіан — на блокчейні Solana, публічній мережі з високою пропускною здатністю.
  • Anchorage Digital Bank — це фінансова установа, яка діє під наглядом федеральних регуляторів США.
  • Її платформа забезпечуватиме захищену емісію, зберігання, розрахунки та управління казначейством цифрового активу — все в межах єдиної федерально регульованої інфраструктури.
  • Для технічної підтримки USDPT у мережі розробники також залучили інфраструктурну платформу Crossmint.

МакГранахан уточнив, що USDPT не стартує як споживчий стейблкоїн: натомість компанія планує використовувати його як альтернативний інструмент розрахунків з агентами в окремих країнах та на ключових платіжних напрямках.

Раніше компанія зазначала, що USDPT дозволить їй «отримати частку економіки, пов'язаної зі стейблкоїнами», маючи на увазі доходи від емісії, обмінних спредів, транзакційних комісій та відсотків із резервів, які інакше відходили б стороннім емітентам.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
