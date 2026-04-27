Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкти законів про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
27 квітня 2026, 11:12
Зеленський ініціював продовження мобілізації та воєнного стану ще не 90 днів
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Згідно з законопроєктами, воєнний стан і мобілізацію пропонується продовжити з 4 травня 2026 року ще на 90 днів, до 2 сепня 2026 року.
Відповідно, парламент розгляне продовження воєнного стану і мобілізації у 19 раз.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі