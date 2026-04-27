На росії зафіксували суттєві зміни в структурі роздрібного ринку, що вказують на поступове зниження купівельної спроможності населення. Попри загальне зростання кількості торгових точок на 5,8%, основним драйвером розвитку стали дискаунтери — магазини, які пропонують товари за цінами, що є значно нижчими за середньоринкові. Про це йдеться у повідомленні Служби зовнішньої розвідки України.

Що відомо

За рік кількість таких торгових об'єктів зросла на 26,4%, що є найвищим показником серед усіх сегментів російського ритейлу. Водночас їхня виручка збільшилася на 67,3%, що говорить про різке зростання попиту саме на дешеві товари та економ-сегмент.

Популярність так званих магазинів для бідних безпосередньо пов’язана з економічними труднощами та обережною поведінкою споживачів. росіяни дедалі частіше відмовляються від дорожчих форматів на користь доступних альтернатив, орієнтуючись передусім на ціну.

Водночас традиційні супермаркети та магазини «біля дому» демонструють помірне згортання та переформатування і вже не є головними драйверами ринку.

Загалом така динаміка свідчить про структурні зміни в економіці країни: попит зміщується у бік дешевших товарів і форматів торгівлі, що є непрямим індикатором зниження рівня доходів населення та посилення фінансового тиску на домогосподарства.