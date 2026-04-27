27 квітня 2026, 13:52

російський ринок захоплюють «магазини для бідних»

На росії зафіксували суттєві зміни в структурі роздрібного ринку, що вказують на поступове зниження купівельної спроможності населення. Попри загальне зростання кількості торгових точок на 5,8%, основним драйвером розвитку стали дискаунтери — магазини, які пропонують товари за цінами, що є значно нижчими за середньоринкові. Про це йдеться у повідомленні Служби зовнішньої розвідки України.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

За рік кількість таких торгових об'єктів зросла на 26,4%, що є найвищим показником серед усіх сегментів російського ритейлу. Водночас їхня виручка збільшилася на 67,3%, що говорить про різке зростання попиту саме на дешеві товари та економ-сегмент.

Популярність так званих магазинів для бідних безпосередньо пов’язана з економічними труднощами та обережною поведінкою споживачів. росіяни дедалі частіше відмовляються від дорожчих форматів на користь доступних альтернатив, орієнтуючись передусім на ціну.

Водночас традиційні супермаркети та магазини «біля дому» демонструють помірне згортання та переформатування і вже не є головними драйверами ринку.

Загалом така динаміка свідчить про структурні зміни в економіці країни: попит зміщується у бік дешевших товарів і форматів торгівлі, що є непрямим індикатором зниження рівня доходів населення та посилення фінансового тиску на домогосподарства.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+60
BIlE
BIlE
27 квітня 2026, 14:22
#
Мережа Аврора, тнц, черв маркет, бонус можуть це підтвердити) на вітчизняних реаліях.
+
0
stas12345
stas12345
27 квітня 2026, 15:09
#
Добре, буде більше бажаючих заробити на війні і відповідно більше дохлої русні
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
