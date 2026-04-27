У 2025 році світові військові витрати досягли нового рекорду — SIPRI

Світові військові витрати в 2025 році зросли на 2,9% і досягли 2,88 млрд доларів , що ознаменувало зростання 11-й рік поспіль, йдеться в доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу ( SIPRI ), опублікованій у понеділок, 27 квітня.

Скільки витратили

Країни за рік витратили на озброєння 2,5% світового ВВП, що стало найвищим показником із 2009 року. При цьому за минулий рік темпи зростання витрат скоротилися порівняно з 2024-м, коли вони сягнули майже 10%. Причина зниження військових витрат США. Без урахування США сукупні світові витрати збільшились на 9,2%.

«Світові військові витрати знову зросли в 2025 році, оскільки держави відреагували на ще один рік воєн, невизначеності та геополітичних потрясінь масштабними програмами озброєння. Враховуючи спектр поточних криз, а також довгострокові цілі багатьох держав з військових витрат, це зростання, ймовірно, продовжиться в 2026 році і далі,» військових витрат та виробництва озброєнь Сяо Лян.

росія у війні на виснаження компенсує витрати

За підрахунками SIPRI росія за рік збільшила свої військові витрати на 5,9% — до 190 млрд доларів (7,5% ВВП). За цим показником росія залишилася на третьому місці після США (954 млрд) і Китаю (336 млрд). Як відзначають дослідники, темпи зростання військових витрат у росії стали найповільнішими з початку вторгнення в Україну в 2022 році. Незважаючи на це, їхня частка в державних витратах досягла 20% — найвищого рівня, коли-небудь зафіксованого SIPRI в росії.

Незважаючи на економічний тиск і санкції, що триває, росії, як і раніше, вдається нарощувати свої військові витрати з року в рік, змінюючи при цьому стратегію закупівель, пише SIPRI.

Оскільки вторгнення в Україну перетворилося на війну на виснаження, москва перейшла до закупівлі більших обсягів дешевших систем озброєння у спробі обмежити витрати, пояснюють автори доповіді. Наприклад, значно розширилося використання росією безпілотних літальних апаратів, що частково компенсувало попередні втрати більш дорогого обладнання, такого як літаки та бронетехніка.

Санкції, однак, додали росії витрат, змусивши кремль шукати нові шляхи імпорту компонентів подвійного призначення та передових технологій. Реструктуризація ланцюжків постачання призвела до загального збільшення витрат, пише SIPRI.

Україна за підсумками 2025 року зайняла сьому сходинку за загальним обсягом військових витрат, наростивши їх на 20%. Країна, що захищається від російського вторгнення, витратила 84,1 млрд доларів, що стало історичним максимумом, склавши 40% ВВП країни і 63% її державних витрат.

«У 2025 році військові витрати як частка держвидатків досягли найвищого рівня за всю історію спостережень як у росії, так і в Україні. Їх витрати, ймовірно, продовжать зростати в 2026 році, якщо війна продовжиться, при збільшенні доходів росії від продажу нафти і очікуваному великому кредиті. Скараццато.

Німеччина у світових лідерах з військових витрат

Німеччина за підсумками року піднялася на одну сходинку і посіла 4 місце у світі за загальним обсягом військових витрат. Наростивши витрати на 24%, Берлін довів їх до 114 млрд. доларів. Вперше з 1990 року ФРН витрачає на озброєння понад два відсотки ВВП — 2,3%. При цьому Берлін зобов'язався довести цей показник до 3,5% у 2029 році, нагадує SIPRI.

Для покриття військових витрат уряд розширив використання позабюджетних механізмів, щоб уникнути обмеження державного боргу та дефіциту в рамках своєї політики фінансової економії. Найбільш значною стала реформа, яка дозволила вивести військові витрати понад один відсоток ВВП з-під механізму «боргового гальма», який обмежує дефіцит бюджету 0,35% ВВП, пише SIPRI. Це дозволяє німецькому уряду фінансувати військові витрати за рахунок запозичень. ФРН — лідер з військових витрат серед європейських країн — членів НАТО.

«Я не думаю, що військовий потенціал Німеччини зростає так швидко, як показують дані про витрати. Але я вважаю, що в довгостроковій перспективі Німеччина стає більш могутньою і незалежною у військовому плані», — оцінює Сяо Лян із SIPRI.