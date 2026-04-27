Курс долара та євро зросли у понеділок, 27 квітня на 3−5 копійок. Ціна американської валюти у банках тримається вище 44 грн, а євро поступово доходить до 52 грн.
27 квітня 2026, 10:32
Курс валют на понеділок: банки, обмінники, міжбанк
Середній курс у банках: долар: 43,75−44,25, євро: 51,23−51,92
Обмінники: долар: 43,76−43,85, євро: 51,48−51,70
Офіційний курс НБУ: долар: 44,00, євро: 51,55
Міжбанк відкрився у діапазоні: долар: 44,01−44,06, євро: 51,63−51,68
Джерело: Мінфін
