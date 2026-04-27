Франція змінила правила доплат на дітей: сім’ї можуть втратити до 3600 євро

У Франції з 1 березня 2026 року набули чинності нові правила нарахування сімейних допомог, які змінюють порядок виплати доплат для родин із дітьми. Зміни стосуються віку, з якого починає діяти підвищена виплата, і можуть призвести до відчутних фінансових втрат для частини сімей. Про це пише Visitukraine.today з посиланням на caf.fr.

Що саме змінилося у виплатах?

Раніше родини з двома і більше дітьми отримували підвищену допомогу, коли другій дитині виповнювалося 14 років. Це підвищення діяло до досягнення дитиною 20 років.

Відтепер поріг підвищення зміщено — доплата починає нараховуватися лише з 18 років. Таким чином, період, протягом якого родини отримують збільшені виплати, скоротився з шести до двох років.

Уряд пояснює це рішення результатами дослідження Управління досліджень, оцінки та статистики (DREES), згідно з яким основні додаткові витрати на дітей припадають саме на старший підлітковий вік.

Зміна правил означає, що родини втрачають частину доплат, які раніше отримували у віці дитини від 14 до 18 років. Розмір підвищення залежить від доходу домогосподарства і становить від 18 до 75 євро на місяць. У річному вимірі це означає втрати:

● від 215 до приблизно 900 євро на рік;

● у сумі — понад 3600 євро за чотири роки для найбільш вразливих сімей.

Важливо: зміни не зачіпають усіх одразу. Нові правила застосовуються лише до сімей, чиї діти народилися 1 березня 2012 року або пізніше. Ті, хто вже отримує підвищені виплати за старими правилами, продовжать їх отримувати без змін.

Чому рішення викликало критику?

Запроваджені зміни викликали значний резонанс серед експертів і соціальних організацій. Зокрема, деякі організації вказують, що додаткові витрати на дітей починаються вже з 14 років. Вища рада у справах сім'ї виступала проти змін ще у жовтні 2025 року. Критики наголошують, що найбільше постраждають багатодітні родини із середнім або низьким доходом. Попри це, уряд вирішив залишити реформу в силі.

Французька влада очікує, що нові правила дозволять зекономити від 200 до 300 мільйонів євро щороку, починаючи з 2026 року. Ці кошти планують спрямувати на фінансування інших соціальних програм, зокрема нової відпустки у зв’язку з народженням дитини.