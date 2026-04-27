У минулому місяці найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська, та Одеська області, повідомляє Укравтопром.
27 квітня 2026, 8:54
Київ, Дніпро, Львів: де українці найактивніше купували нові авто у березні
Де купували найбільше
Ці регіональні ринки у березні забезпечили 64% продажів нових легковиків.
За місяць у столиці придбали — 2120 нових авто.
- На Київщині — 584 од.
- У Дніпропетровській обл. — 427 од.
- У Львівській обл. — 324 од.
- В Одеській обл. — 292 од.
Бестселером місяця на ринках Києва, Дніпропетровської та Львівської областей був кросовер TOYOTA RAV-4.
Лідером Київщини був седан RENAULT Taliant.
В Одеській обл. частіше купували RENAULT Duster.
Джерело: Мінфін
