НБУ оновлює правила обробки та зберігання готівки для інкасаторських компаній

Національний банк України розпочав другий етап публічного обговорення змін до порядку роботи компаній, які надають послуги з інкасації, обробки та зберігання фізичних грошей. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

Ключові напрямки змін

Регулятор пропонує внести зміни до базового положення, що регламентує взаємодію таких фінансових установ з іншими учасниками ринку. Зокрема, Нацбанк планує чітко закріпити юридичне визначення терміна «готівка», з якою безпосередньо працюють ці компанії. Крім того, документ уточнить вичерпний перелік представників бізнесу, які матимуть законне право зберігати свої паперові гроші та монети у сховищах згаданих юридичних осіб. Також буде детально прописано механізм і порядок зарахування інкасованих (зібраних у точках продажу) коштів безпосередньо на банківські рахунки клієнтів.

Мета та терміни обговорення

Головним завданням запропонованих нововведень є посилення державного контролю за збереженням фінансів у сховищах ліцензованих компаній, а також комплексне впорядкування їхньої операційної діяльності у сфері готівкового обігу. Наразі профільним учасникам ринку та громадськості доступні для ознайомлення сам проєкт постанови, порівняльна таблиця та аналіз впливу документа. Збір зауважень та пропозицій за встановленою формою триватиме до 3 травня 2026 року включно.