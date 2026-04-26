У березні банки ввезли понад $1 млрд готівки: євро зрівнявся з доларом у структурі імпорту

ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 квітня 2026, 13:05

У березні банки ввезли понад $1 млрд готівки: євро зрівнявся з доларом у структурі імпорту

У березні 2026 року фінансові установи України суттєво наростили фізичні обсяги імпорту іноземної валюти, причому половину всієї завезеної готівки склали банкноти євро. Про це повідомляє фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

У березні 2026 року фінансові установи України суттєво наростили фізичні обсяги імпорту іноземної валюти, причому половину всієї завезеної готівки склали банкноти євро.

Обсяги та структура березневих постачань

Протягом першого місяця весни українські банки завезли до країни готівки на суму 1,057 млрд доларів. Цей показник на 15,7% перевищує результати попереднього місяця і є найвищим від початку поточного року. Головною особливістю звітного періоду стала структура імпортованої валюти, де частки ключових грошей розподілилися майже порівну. Рівно половина всього завезеного обсягу (50%) припала на євро, що в еквіваленті становить 528,1 млн доларів. Американська валюта зайняла 49,5% (523,9 млн доларів). Решту 0,5%, або 5,2 млн доларів в еквіваленті, склали інші валюти. Логістику на європейському напрямку забезпечує державний «Ощадбанк», оскільки наразі лише він має чинну ліцензію на інкасацію безпосередньо в країнах ЄС.

Історичні рекорди та квартальна статистика

Березневий показник частки євро (50%) став другим за величиною за всю історію спостережень, поступившись лише липню 2025 року, коли цей індикатор сягав 54%. В абсолютному грошовому еквіваленті обсяги завезеної європейської валюти оновили максимум із жовтня минулого року.

Загалом за перший квартал 2026 року банківський сектор імпортував 2,78 млрд доларів готівкою. Це на 21,6% менше порівняно з четвертим кварталом 2025 року, коли було завезено 3,54 млрд доларів. Що стосується зворотного процесу, то вивезення готівкової валюти банками у березні впало до мінімуму за останні 35 місяців і склало лише 44,8 млн доларів. Сумарно за перший квартал за межі країни вивезли 451,5 млн доларів.

Ажіотажний попит українців на європейську готівку

Нарощування постачань європейської валюти банками безпосередньо пов'язане зі зміною вподобань населення. За даними експертів фінансового ринку, у березні 2026 року сумарний чистий попит громадян на готівкову валюту (різниця між купівлею та продажем) становив 968 млн доларів. При цьому чистий роздрібний попит на євро вперше сягнув історичного максимуму у 482 млн доларів (перевищивши попередній пік листопада 2025 року у 410 млн доларів) і навіть дещо випередив попит на долар (481,8 млн доларів). Частка загальних готівкових операцій із євро також зросла до безпрецедентної позначки у 28,5%. Відповідно, щоб задовольнити потреби внутрішнього ринку, банківський сектор був змушений адаптувати пропорції фізичного ввезення іноземних банкнот.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
