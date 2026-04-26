26 квітня 2026, 11:08

Національний банк продав понад $14 млрд з початку року: як це вплинуло на курс гривні

Минулого тижня регулятор реалізував на міжбанківському ринку валюту на понад вісімсот мільйонів доларів, продовжуючи стратегію покриття ринкового попиту. Про це свідчать дані НБУ.

Динаміка валютних інтервенцій

Головний фінансовий регулятор країни продовжує масштабні вливання в ринок, виступаючи виключно продавцем. Лише за минулий тиждень обсяг проданої іноземної валюти становив 812 мільйонів доларів в еквіваленті. Водночас центробанк повністю утримався від купівлі. Загалом із початку поточного року обсяг коштів, реалізованих із резервів НБУ, вже перевищив позначку у 14 мільярдів доларів. Протягом усього цього часу показник купівлі валюти залишається на нульовому рівні.

Послаблення національної валюти

Попри такі значні обсяги щотижневого продажу, гривня продовжує девальвувати відносно ключових світових валют. Від початку року вартість американського долара на ринку зросла з 42,35 гривні до 44,00 гривні. Європейська валюта також продемонструвала висхідну динаміку: її курс піднявся з 49,80 гривні до 51,55 гривні.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

+
0
GrugoriyHoland
26 квітня 2026, 11:15
#
«Регулятор» отрегулировал!
