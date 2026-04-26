Трампа евакуювали через стрілянину у Вашингтоні

У Вашингтоні сталася стрілянина під час щорічної вечері для кореспондентів. Президента США Дональда Трампа довелося терміново евакуювати зі сцени, а сам захід — відкласти. Про це пише Bloomberg.

Затримання та звинувачення

За словами прокурорки округу Колумбія Джанін Пірро, підозрюваним є 31-річний Коул Томас Аллен із міста Торренс (штат Каліфорнія). Наразі він перебуває в місцевій лікарні для проходження медичної експертизи, а офіційне зачитування звинувачень заплановане на понеділок. Йому інкримінують використання вогнепальної зброї під час скоєння насильницького злочину та напад на федерального офіцера з використанням небезпечної зброї. Під час інциденту куля влучила в бронежилет агента Секретної служби; за попередніми даними, його життю нічого не загрожує. За інформацією місцевої поліції, нападник був озброєний дробовиком, пістолетом та кількома ножами.

Перебіг подій та свідчення очевидців

Інцидент стався безпосередньо біля бальної зали готелю Washington Hilton, коли гостям щойно почали подавати їжу. За словами свідків, нападник на великій швидкості прорвався через пункт охорони та побіг до сходів, що вели до зали. Керуючий партнер Aquarian Holdings Руді Сахай розповів, що почув крики охорони «Стій, стій, стій», після чого пролунав гуркіт і серія пострілів. Інший очевидець, президент Boat Evolution Inc. Джон Ламберт, зазначив, що агенти випустили по втікачу близько 20 куль, а самих відвідувачів негайно сховали в безпечних приміщеннях. Офіцери Секретної служби оперативно евакуювали Дональда Трампа, першу леді Меланію Трамп, віцепрезидента Джей Ді Венса та членів Кабінету міністрів, тоді як інші присутні ховалися під столами.

Оцінка ситуації президентом

Пізніше під час пресконференції в Білому домі Дональд Трамп заявив, що мотиви нападника наразі невідомі, але, найімовірніше, він діяв як «вовк-одинак». Президент зазначив, що вивчав історію замахів і дійшов висновку, що мішенню зазвичай стають «найбільш впливові люди». «Не хотілося б це визнавати, але я вважаю це за честь, адже я зробив багато», — додав він.