25 квітня 2026, 15:06

Акції Intel пробили історичний максимум та принесли уряду США $30 млрд прибутку

Фінансові результати корпорації Intel за перший квартал значно перевершили очікування Волл-стріт, що спровокувало шалене зростання вартості її акцій вище піків понад двадцятип'ятирічної давнини. На тлі цього пакет цінних паперів, який належить американському уряду, приніс державі близько 30 млрд доларів нереалізованого прибутку. Про це повідомляють Barron's та Reuters.

Фінансові результати корпорації Intel за перший квартал значно перевершили очікування Волл-стріт, що спровокувало шалене зростання вартості її акцій вище піків понад двадцятип'ятирічної давнини.

Фінансовий прорив та розпродаж запасів

У першому кварталі корпорація отримала 13,6 млрд доларів виторгу та 29 центів прибутку на акцію. За словами фінансового директора Девіда Зінснера, попит на центральні процесори з боку компаній, що розробляють ШІ-сервіси, виявився настільки масштабним, а пропозиція на ринку такою обмеженою, що Intel довелося розпродавати запаси застарілих та навіть раніше списаних чипів. Окрім того, зростанню показників сприяло загальне підвищення цін на продукцію. На поточний квартал (до кінця червня) компанія прогнозує обсяг продажів у діапазоні 13,8−14,8 млрд доларів.

Історичний максимум на біржах

На премаркеті акції Intel злетіли на 28%, а на старті торгів їхня вартість перетнула позначку 83 долари (зростання понад 24%). Це дозволило компанії вперше побити власний історичний максимум, встановлений ще у 2000 році під час «бульбашки доткомів». Ринкова капіталізація сягнула позначки у 416−425 млрд доларів. Загалом за останні пів року цінні папери виробника подорожчали приблизно на 122% (і на понад 120% з початку року, після зростання на 84% торік).

Наразі форвардний мультиплікатор P/E (відношення ціни до очікуваного прибутку за 12 місяців) для Intel становить рекордні 90 пунктів. Це значно перевищує показники конкурентів — 37 в AMD та 22 у Nvidia. Регулюючи свої очікування, щонайменше 23 брокерські компанії підвищили цільові ціни на акції корпорації, піднявши медіанний показник з 46,50 до 75 доларів.

Стратегічні інвестиції Вашингтона

Стрімке зростання котирувань принесло несподіваний фінансовий зиск уряду США, який вирішив підтримати стратегічно важливого виробника для економіки та оборони. У серпні 2025 року, коли Intel втрачала позиції на ринку, держава профінансувала купівлю 9,9% компанії за рахунок невикористаних грантів програм CHIPS Act та Secure Enclave. Тоді 433,3 млн акцій обійшлися бюджету у 8,9 млрд доларів (по 20,47 долара за штуку). Крім того, уряд отримав п'ятирічний варрант на придбання ще 5% паперів по 20 доларів (за умови досягнення певних показників ливарним бізнесом). На сьогодні вартість придбаного пакета зросла до 38 млрд доларів, що й сформувало близько 30 млрд доларів прибутку «на папері». Аналітики вже називають цей крок уряду повністю виправданим.

Зміна курсу та нові клієнти

Масштабне відновлення компанії відбувається під керівництвом Ліп-Бу Тана, який обійняв посаду генерального директора в березні минулого року замість Пета Гелсінгера. За словами очільника компанії, оновлення менеджменту, зміцнення фінансового балансу та жорсткий фокус на інженерній ефективності дозволяють успішно конкурувати на ринку. Нове керівництво уклало партнерські угоди з Nvidia і SoftBank, а днями здобуло важливу репутаційну перемогу у сфері контрактного виробництва: компанія Tesla стала клієнтом Intel та використовуватиме новітній техпроцес 14A для свого проєкту Terafab AI. За словами президента TECHnalysis Research Боба О'Доннелла, якщо ливарний бізнес почне приносити стабільний прибуток у 2027 році, процес порятунку корпорації можна буде вважати остаточно завершеним.

Чому це важливо

Здатність традиційного виробника чипів повернути лідерські позиції та подолати кризу свідчить про високу ефективність американської політики цільового державного втручання. Для глобального ринку технологій це означає завершення епохи тотальної монополії графічних процесорів: капітал та інвестиції починають розподілятися рівномірніше між розробниками різних типів обладнання. Зрештою, для економіки це об'єктивний сигнал про те, що індустрія штучного інтелекту перейшла від стадії накопичення базових знань до етапу щоденної експлуатації в реальних бізнес-процесах.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
