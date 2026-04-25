Банкнота номіналом 100 доларів — лідер серед підробок іноземної валюти в Україні

У 2025 році кількість підроблених грошей в Україні скоротилася до історичного мінімуму з початку повномасштабного вторгнення. При цьому абсолютна більшість вилучених фальшивих іноземних купюр припадає на американську валюту. Про це повідомляє Національний банк України.

Динаміка фальшування: Україна порівняно з ЄС

За даними регулятора, рівень підробки національної валюти у 2025 році зменшився утричі порівняно з попереднім роком. На один мільйон справжніх гривневих банкнот зараз припадає близько 1,7 фальшивки (проти 5,1 у 2024 році). Для порівняння, у країнах Європейського Союзу ситуація значно гірша: там на мільйон справжніх купюр припадає 14 підроблених євро, що у понад вісім разів перевищує український показник.

Які гривні підробляють найчастіше

Найбільшою популярністю серед шахраїв користуються старі купюри зразка 2003−2007 років. На банкноти номіналом 500 гривень (особливо випуску 2006 року) припадає 80% усіх вилучених підробок, ще 13% — на 200 гривень. Інші номінали (20, 50, 100 та 1000 гривень) загалом складають лише 7%.

Водночас гривні нового покоління (випуску 2014−2019 років) підробляють вкрай рідко: вони становлять лише 10% від загального обсягу вилученого фальсифікату (0,2 штуки на мільйон). Ці підробки переважно мають низьку якість та розраховані на неуважність громадян або касирів. Це пояснюється тим, що сучасні українські гроші (номіналами 100, 200, 500 та 1000 гривень) мають посилені елементи захисту, зокрема спеціальний папір, оптично-змінний елемент SPARK та «віконну» стрічку. За складністю відтворення вони не поступаються доларам серії «Нова генерація» чи євро серії «Європа». Зниженню рівня злочинності також сприяло поступове вилучення старих купюр з обігу.

Долар — лідер серед іноземних підробок

Кількість фальшивої іноземної валюти у 2025 році також скоротилася — приблизно на чверть. Проте 93% усіх вилучених іноземних підробок припадає саме на долари США. Найчастіше зловмисники копіюють купюри номіналом 100 доларів (85% від усіх фальшивих доларів) та 50 доларів (13%).

Що стосується євро, який становить 7% від загальної кількості іноземних підробок, то тут шахраї найчастіше підробляють купюри номіналом 50 євро (35%), 200 євро (26%), 100 євро (22%) та 500 євро (15%).

Нацбанк наголошує, що для захисту від обману громадянам слід уникати валютообмінних операцій «на руках» або через інтернет, натомість звертаючись до ліцензованих банків чи небанківських фінансових установ. Їхня техніка оснащена лічильниками-сортувальниками з функцією ультрафіолетового, інфрачервоного та магнітного контролю, які гарантовано відсіюють фальсифікат. Якщо виникають сумніви щодо справжності, купюри можна безкоштовно здати до банку для проведення експертизи в НБУ. Справжні гривні відшкодовують, дійсні іноземні банкноти (незалежно від зношення) повертають, а фальшивки вилучають без компенсації та передають правоохоронцям для розслідування.

Юридична відповідальність за фальшивомонетництво

В Україні боротьба з виготовленням фальшивих грошей жорстко регламентується Кримінальним кодексом. Згідно зі статтею 199 ККУ, виготовлення, зберігання, перевезення, ввезення в Україну або збут підробленої національної чи іноземної валюти карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Якщо злочин вчинено повторно, групою осіб за попередньою змовою або у великих розмірах, термін ув'язнення зростає до 5−10 років із конфіскацією майна. Максимальна відповідальність — від 8 до 12 років із конфіскацією — передбачена для організованих злочинних угруповань або у випадках фальшування в особливо великих розмірах.