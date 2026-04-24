Тіньовий продаж ювелірних виробів: підприємця оштрафували на понад 800 тис грн

Податківці виявили масштабні порушення в роботі суб'єкта господарювання, який займається виготовленням та продажем прикрас із дорогоцінних металів і каміння. За продаж товару «в тіні» без використання касових апаратів підприємцю загрожує штраф на суму понад 800 тисяч гривень. Про це повідомляє Державна податкова служба України.

Робота без фіскалізації та «сірий» облік

Під час фактичної перевірки представники податкової служби встановили одразу кілька грубих порушень. Головна претензія інспекторів стосується того, що реалізація ювелірних виробів відбувалася без застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) — традиційних касових апаратів або їхніх програмних аналогів у смартфонах та комп'ютерах (ПРРО). Крім того, значна частина проданого товару взагалі не була відображена в офіційному обліку підприємця.

Спеціальні вимоги до ФОП

У відомстві нагадали, що чинне законодавство висуває суворі вимоги до фізичних осіб-підприємців (ФОП), які працюють на єдиному податку та не є платниками податку на додану вартість (ПДВ), але реалізують специфічні групи товарів. До таких категорій належать продавці:

ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів і каміння;

технічно складної побутової апаратури, яка підлягає гарантійному ремонту;

лікарських засобів та медичних виробів.

Такі підприємці зобов'язані проводити всі розрахунки виключно через офіційні касові апарати, а також ретельно вести облік товарних запасів. Продавати дозволено лише той товар, який офіційно зафіксований у документації. Податківці наголошують, що уникнути негативних наслідків можна лише за умови неухильного дотримання цих правил.