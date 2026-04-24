Вартість відвідування вирішального матчу світової футбольної першості сягнула рекордних значень на вторинному ринку. Про це пише wtop.com.
Квитки на фінал Чемпіонату світу з футболу продають офіційно за понад $2 млн
Рекордні цінники на фінал
На офіційному сайті перепродажу FIFA з'явилися чотири квитки на фінал Чемпіонату світу, кожен з яких оцінений у 2 299 998,85 долара. Місця на матч, що відбудеться 19 липня на арені MetLife Stadium у місті Іст-Резерфорд (штат Нью-Джерсі), розташовані на нижньому ярусі за воротами.
Комісії та ціноутворення на вторинному ринку
Міжнародна федерація футболу (FIFA) не контролює ціни, які продавці виставляють на офіційній платформі Resale/Exchange Marketplace. Однак організація утримує комісію у розмірі 15% від суми транзакції з покупця та ще 15% — з продавця.
Поза багатомільйонними пропозиціями, на платформі зафіксовано й інші надзвичайно високі цінники:
- $207 000 просять за місце 33 біля проходу.
- $138 000 коштує квиток другої категорії в останньому ряду найвищого третього ярусу.
- $23 000 становить ціна за сусіднє з ним місце.
Найдешевші ж пропозиції на фінал, доступні на маркетплейсі у четвер, коштували $10 923,85 за кожен із чотирьох квитків на верхньому ярусі за воротами.
У середу FIFA випустила в прямий продаж нові блоки квитків. Наразі офіційна вартість перепустки на фінальний матч становить $10 990.
