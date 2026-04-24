Квитки на фінал Чемпіонату світу з футболу продають офіційно за понад $2 млн

Вартість відвідування вирішального матчу світової футбольної першості сягнула рекордних значень на вторинному ринку. Про це пише wtop.com.

Рекордні цінники на фінал

На офіційному сайті перепродажу FIFA з'явилися чотири квитки на фінал Чемпіонату світу, кожен з яких оцінений у 2 299 998,85 долара. Місця на матч, що відбудеться 19 липня на арені MetLife Stadium у місті Іст-Резерфорд (штат Нью-Джерсі), розташовані на нижньому ярусі за воротами.

Комісії та ціноутворення на вторинному ринку

Міжнародна федерація футболу (FIFA) не контролює ціни, які продавці виставляють на офіційній платформі Resale/Exchange Marketplace. Однак організація утримує комісію у розмірі 15% від суми транзакції з покупця та ще 15% — з продавця.

Поза багатомільйонними пропозиціями, на платформі зафіксовано й інші надзвичайно високі цінники:

$207 000 просять за місце 33 біля проходу.

$138 000 коштує квиток другої категорії в останньому ряду найвищого третього ярусу.

$23 000 становить ціна за сусіднє з ним місце.

Найдешевші ж пропозиції на фінал, доступні на маркетплейсі у четвер, коштували $10 923,85 за кожен із чотирьох квитків на верхньому ярусі за воротами.

У середу FIFA випустила в прямий продаж нові блоки квитків. Наразі офіційна вартість перепустки на фінальний матч становить $10 990.