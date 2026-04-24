Долар та євро зросли на міжбанку у п'ятницю, 24 квітня. Про це свідчать дані торгів.
24 квітня 2026, 17:32
Курс валют: банки, обмінники, міжбанк
|
Відкриття 24 квітня
|
Закриття 24 квітня
|
Зміни
|
43,96/43,99
|
44,01/44,06
|
5/7
|
51,35/51,37
|
51,52/51,57
|
17/20
Офіційний курс: долар — 43,94 грн, євро — 51,38 грн.
Середній курс у банках: 43,70−44,20 грн/долар, 51,20−51,85 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 43,85−43,95, євро — 51,47−51,69 грн.
Джерело: Мінфін
