НБУ посилив відповідальність для небанківського сектору: за що штрафуватимуть фінустанови

Національний банк України посилив вимоги до учасників небанківського фінансового ринку, оновивши підстави та порядок застосування санкцій. Відтепер регулятор штрафуватиме фінансові компанії, ломбарди та страховиків за недотримання правил управління та авторизації, а також вимагатиме письмових пояснень у разі невиконання приписів. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України 24 квітня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Нові підстави для фінансових санкцій

З метою підвищення дисципліни на ринку Нацбанк уточнив процедури застосування коригувальних санкцій та заходів раннього втручання. Відповідні зміни внесено до профільного Положення, що регулює державний контроль за діяльністю на ринках небанківських фінансових послуг.

Зокрема, документ запроваджує прямі грошові штрафи за низку специфічних порушень:

Для страховиків: за недотримання норм, прописаних у Положенні про вимоги до системи управління страхової компанії.

Для ломбардів та фінансових компаній: за порушення правил Положення про авторизацію надавачів послуг та умов здійснення їхньої профільної діяльності.

Окремо для фінансових компаній: за ігнорування вимог Положення про систему корпоративного управління та внутрішнього контролю.

Обов'язкова звітність у разі невиконання приписів

Окрім запровадження нових штрафів, регулятор посилив контроль за фактичним виконанням уже накладених санкцій. Згідно з новими правилами, якщо страхова компанія, кредитна спілка, фінансова компанія або ломбард не виконує застосований до неї захід впливу, вона зобов'язана надіслати офіційне письмове повідомлення до НБУ. Цей документ має містити чітке пояснення причин, через які установа не змогла або не встигла виконати вимоги регулятора.