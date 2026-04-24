24 квітня 2026, 18:54

Фондовий ринок Тайваню обійшов Велику Британію та досяг $4,14 трлн завдяки буму ШІ

Капіталізація фондового ринку Тайваню перевищила показники Великої Британії, зробивши його сьомим за розміром у світі. Таке зростання зумовлене відновленням інтересу інвесторів до технологічного сектору на тлі очікувань деескалації військового конфлікту в Ірані. Про це повідомляє Bloomberg.

Тайванське економічне диво на тлі ШІ

Тайванський індекс Taiex став одним із перших великих біржових індикаторів, який повністю відіграв падіння, спричинене іранською кризою, та встановив новий історичний максимум. Головним рушієм цього процесу стала компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), яка генерує понад 40% загальної вартості місцевого ринку. Акції технологічного гіганта оновили власний рекорд завдяки стрімкому зростанню доходів, що підкреслює критичну роль компанії у глобальному ланцюжку постачань для систем штучного інтелекту. На нещодавньому брифінгу в Тайбеї представники TSMC заявили, що очікують збільшення доларової виручки більш ніж на 30% цього року.

Керівниця напрямку рішень для зростання активів в Азійсько-Тихоокеанському регіоні компанії Broadridge Financial Solutions Юн Нг зазначає, що Тайвань і далі сприймають як головного представника індустрії апаратного забезпечення для штучного інтелекту. За її словами, поки зберігається динаміка капіталовкладень у цю сферу, приплив інвестицій залишатиметься стабільним.

Хоча економіка Тайваню обсягом 977 мільярдів доларів суттєво поступається британській економіці, яку Міжнародний валютний фонд на 2026 рік оцінює у 4,3 трильйона доларів, високі обсяги експорту ШІ-технологій значно покращують макроекономічні очікування острова. Лише за квітень базовий індекс Taiex зріс на 16%, а під час торгів у четвер додав одразу 0,7%, подовживши період безперервного зростання до восьми днів — найдовшої позитивної серії з 2025 року. Водночас іноземні інвестори після рекордного березневого відтоку капіталу в розмірі 28,7 мільярда доларів знову повернулися на ринок, придбавши у квітні тайванських акцій на суму 8,9 мільярда доларів.

Стагнація та відтік внутрішнього капіталу в Британії

Загальна вартість фондового ринку Великої Британії наразі зупинилася на позначці близько 4,09 трильйона доларів. Протягом останнього місяця британський біржовий індекс FTSE 100 зріс менш ніж на 4%. Головними стримувальними факторами залишаються стійка інфляція та відсоткові ставки, які тримаються на вищому рівні, ніж у решті країн Європи. І хоча до початку військових дій британська економіка зростала швидше за прогнози, тепер конфлікт загрожує вдарити по ній сильніше, ніж по інших розвинених державах. Це призводить до подорожчання кредитів та посилює тиск на уряд.

Паралельно аналітики фіксують кардинальну зміну структури власності на британському ринку акцій. За словами команди стратегів Goldman Sachs Group Inc. на чолі з Шерон Белл, місцеві інвестори, які традиційно віддають перевагу активам з низьким ризиком і невеликою дохідністю, дедалі рідше купують вітчизняні цінні папери. Як наслідок, наразі 68% британських акцій належать іноземцям, тоді як у 1994 році цей показник становив лише 17%. В інвестиційному банку наголошують, що для заохочення внутрішніх вкладників, зокрема пенсійних фондів та домогосподарств, необхідні системні зміни в регуляторній політиці держави.

Захисний потенціал лондонської біржі

Попри загальне відставання, британські цінні папери все ще приваблюють капітал завдяки значній частці компаній з енергетичного та захисного секторів, що є актуальним в умовах глобальної нестабільності. Низка великих гравців, серед яких Barclays, Citigroup та HSBC, розглядають індекс FTSE 100 як надійний інструмент хеджування (страхування) ризиків у поточній макроекономічній ситуації.

Стратег банку HSBC Данкан Томс пояснює, що сировинні сектори, які спеціалізуються на енергоносіях та базових матеріалах, формують майже п'яту частину капіталізації ринку Сполученого Королівства. За його словами, саме вони можуть виграти від збереження високих цін на енергоресурси та метали, нагадавши, що під час глобальної стагфляції у 2022 році британський ринок був одним із найефективніших у світі.

Згідно з квітневим опитуванням Bank of America, Велика Британія посідає друге місце серед найпривабливіших ринків Європи після Швейцарії, суттєво покращивши свої позиції порівняно з лютим, коли країна була другою з кінця за популярністю. Однак, попри оптимізм, чисті 16% глобальних керівників інвестиційних фондів досі тримають у своїх портфелях менше британських акцій, ніж вимагають ринкові стандарти (місяцем раніше цей показник становив 15%).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
