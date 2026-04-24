«Укрпошта» продала на аукціонах нерухомість на понад пів мільярда гривень

ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
24 квітня 2026, 16:36

«Укрпошта» продала на аукціонах нерухомість на понад пів мільярда гривень

Національний поштовий оператор реалізував понад 13 тисяч квадратних метрів власних неактивних площ через систему електронних торгів, залучивши понад 517 мільйонів гривень. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба 24 квітня.

Національний поштовий оператор реалізував понад 13 тисяч квадратних метрів власних неактивних площ через систему електронних торгів, залучивши понад 517 мільйонів гривень.

Оптимізація активів: продаж закинутих площ

Загалом компанія виставила на розпродаж близько 20 об'єктів нерухомості. Йдеться про колишні склади, сортувальні центри та інші будівлі, які перестали використовуватися в операційній діяльності після комплексної модернізації мережі. Утримання цих порожніх приміщень було збитковим: щороку підприємство витрачало щонайменше 3,5 мільйона гривень лише на сплату податків за них, не враховуючи додаткових фінансових втрат на охорону та оплату комунальних послуг.

Рекордні торги у Львові

Реалізація майна проходила шляхом проведення восьми аукціонів на державній платформі «Prozorro.Продажі». Сукупна стартова вартість виставлених лотів становила орієнтовно 110 мільйонів гривень, однак завдяки високій конкуренції під час торгів фінальна сума зросла більш ніж учетверо — до понад 517 мільйонів. Найуспішнішою стала угода з продажу об'єкта у Львові: за початкової ціни у 56 мільйонів гривень покупець сплатив за нього 462 мільйони.

За словами Олексія Кулеби, отримані фінанси інвестують у подальше оновлення підприємства. «Отримані кошти будуть спрямовані на розвиток — логістику, сервіси та підвищення ефективності роботи національного поштового оператора», — наголосив урядовець.

Позбавлення від зношеного транспорту

Паралельно поштовий оператор розпродає застарілий автопарк. На початку грудня минулого року компанія виставила на торги 716 одиниць списаної техніки із середнім пробігом 470 тисяч кілометрів та рівнем зносу 96%. Цей крок мав на меті скоротити витрати на ремонти та дозволити оновити транспортну базу. У лютому всі угоди щодо продажу цих автомобілів через систему «Prozorro.Продажі» були успішно підписані, що принесе держкомпанії майже 9 мільйонів гривень прибутку.

Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
