НБУ визначив курси валют на понеділок, 27 квітня. Долар та євро подорожчали. Про це свідчать дані на сайті НБУ.
24 квітня 2026, 15:49
НБУ курс долара та євро на понеділок
Курс долара
На понеділок НБУ встановив такий курс долара: 44,00 грн. Це на 6 копійок більше, ніж у п'ятницю (43,94).
Історичний максимум долара: 44,16 (13.03.26).
Курс євро
Водночас курс євро на понеділок був встановлений на позначці — 51,54 грн, що на 16 копійок більше, ніж у п'ятницю (51,38).
Історичний максимум євро: 51,91 (22.04.26).
Джерело: Мінфін
