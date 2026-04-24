НБУ курс долара та євро на понеділок

НБУ визначив курси валют на понеділок, 27 квітня. Долар та євро подорожчали. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

► Підписуйтесь на телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

На понеділок НБУ встановив такий курс долара: 44,00 грн. Це на 6 копійок більше, ніж у п'ятницю (43,94).

Історичний максимум долара: 44,16 (13.03.​​​​​​26).

Водночас курс євро на понеділок був встановлений на позначці — 51,54 грн, що на 16 копійок більше, ніж у п'ятницю (51,38).

Історичний максимум євро: 51,91 (22.04.26).

Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту