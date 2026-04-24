Цінова прірва на ринку нерухомості: будинки в Києві та передмісті коштують від $150 тисяч до понад мільйона

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 квітня 2026, 14:55

Цінова прірва на ринку нерухомості: будинки в Києві та передмісті коштують від $150 тисяч до понад мільйона

Медіанна ціна приватних будинків у столиці коливається від 152 тисяч до понад мільйона доларів, демонструючи семикратну різницю між різними мікрорайонами. Схожі цінові контрасти фіксуються в київському передмісті, а також на регіональних ринках Львова та Одеси. Про це повідомляє ЛУН.

Медіанна ціна приватних будинків у столиці коливається від 152 тисяч до понад мільйона доларів, демонструючи семикратну різницю між різними мікрорайонами.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Столичні контрасти

Найдорожчою локацією столиці традиційно залишається Печерський район, де медіанна ціна будинку сягає 1,09 мільйона доларів. Ця сума більш ніж у сім разів перевищує показники Дніпровського району, який наразі пропонує найдоступніші варіанти за 152 тисячі доларів.

Слідом за Печерськом у рейтингу найдорожчих районів ідуть Голосіївський ($420 тис.), Оболонський ($345 тис.) та Подільський ($330 тис.). Середній ціновий сегмент ринку формують Солом’янський район із медіаною у 265 тисяч доларів, а також Деснянський і Святошинський — по 210 тисяч доларів відповідно. Нижче в ціновій ієрархії розташувався Дарницький район ($170 тис.). Щодо Шевченківського району експертам наразі бракує статистичних даних для формування об'єктивної оцінки.
Передмістя: елітні Козин і Плюти та масовий сегмент

Аналіз ринку в радіусі 50 кілометрів навколо Києва демонструє ще ширший діапазон вартості. У преміальному поясі передмістя лідирують Козин ($900 тис.) та Плюти ($870 тис.). Високі ціни також утримуються в Лебедівці ($650 тис.) та Лісниках ($600 тис.).

Водночас левова частка приміських пропозицій сконцентрована в масовому діапазоні від 160 до 220 тисяч доларів. Зокрема, у Гатному, Крюківщині та Софіївській Борщагівці медіанна вартість становить 160 тисяч доларів, у Вишгороді — 163 тисячі, а в Хот’янівці, Осещині та Стоянці — по 165 тисяч доларів. Найдешевшою локацією в цій зоні виявився Гнідин із показником у 150 тисяч доларів.

Ситуація в регіонах: Львів та Одеса

Схожа поляризація простежується й в інших великих містах країни. У Львові найдорожчі будинки розташовані в Личаківському районі ($210 тис.), трохи дешевші — у Залізничному ($200 тис.) та Шевченківському ($180 тис.).

В Одесі контраст є ще разючішим. Якщо в Приморському районі медіанна ціна становить 285 тисяч доларів, а в Київському — 230 тисяч, то на околицях вартість падає в рази: у Пересипському районі будинки коштують 80 тисяч доларів, а в Хаджибейському — 65 тисяч.

Як зазначають фахівці, будинки залишаються нішевим, але надзвичайно поляризованим сегментом. Якщо в центрі великого міста це преміум-клас вартістю понад мільйон, то на околицях або в передмісті аналогічну нерухомість можна придбати у 5−7 разів дешевше. Такі дані базуються на аналітиці ЛУН — найбільшого в Україні онлайн-сервісу пошуку нерухомості, який охоплює вторинний ринок, новобудови, оренду, комерційні площі та земельні ділянки. На розрахунки компанії у своїй роботі спираються Національний банк України, МВФ, Міністерство відновлення, програма «єОселя» та міжнародні університети.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
Nobleman
Nobleman
24 квітня 2026, 15:52
#
Налетай, самое время покупать
+
0
kadaad1988
kadaad1988
24 квітня 2026, 16:55
#
Понаклепали сараев реальная стоимость которых в разы, а то и десяток разов меньше и пытаются найти лохов!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Sergіy Podik, Андрій М*дак и 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами