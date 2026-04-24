Цінова прірва на ринку нерухомості: будинки в Києві та передмісті коштують від $150 тисяч до понад мільйона

Медіанна ціна приватних будинків у столиці коливається від 152 тисяч до понад мільйона доларів , демонструючи семикратну різницю між різними мікрорайонами. Схожі цінові контрасти фіксуються в київському передмісті, а також на регіональних ринках Львова та Одеси. Про це повідомляє ЛУН.

Столичні контрасти

Найдорожчою локацією столиці традиційно залишається Печерський район, де медіанна ціна будинку сягає 1,09 мільйона доларів. Ця сума більш ніж у сім разів перевищує показники Дніпровського району, який наразі пропонує найдоступніші варіанти за 152 тисячі доларів.

Слідом за Печерськом у рейтингу найдорожчих районів ідуть Голосіївський ($420 тис.), Оболонський ($345 тис.) та Подільський ($330 тис.). Середній ціновий сегмент ринку формують Солом’янський район із медіаною у 265 тисяч доларів, а також Деснянський і Святошинський — по 210 тисяч доларів відповідно. Нижче в ціновій ієрархії розташувався Дарницький район ($170 тис.). Щодо Шевченківського району експертам наразі бракує статистичних даних для формування об'єктивної оцінки.

Передмістя: елітні Козин і Плюти та масовий сегмент

Аналіз ринку в радіусі 50 кілометрів навколо Києва демонструє ще ширший діапазон вартості. У преміальному поясі передмістя лідирують Козин ($900 тис.) та Плюти ($870 тис.). Високі ціни також утримуються в Лебедівці ($650 тис.) та Лісниках ($600 тис.).

Водночас левова частка приміських пропозицій сконцентрована в масовому діапазоні від 160 до 220 тисяч доларів. Зокрема, у Гатному, Крюківщині та Софіївській Борщагівці медіанна вартість становить 160 тисяч доларів, у Вишгороді — 163 тисячі, а в Хот’янівці, Осещині та Стоянці — по 165 тисяч доларів. Найдешевшою локацією в цій зоні виявився Гнідин із показником у 150 тисяч доларів.

Ситуація в регіонах: Львів та Одеса

Схожа поляризація простежується й в інших великих містах країни. У Львові найдорожчі будинки розташовані в Личаківському районі ($210 тис.), трохи дешевші — у Залізничному ($200 тис.) та Шевченківському ($180 тис.).

В Одесі контраст є ще разючішим. Якщо в Приморському районі медіанна ціна становить 285 тисяч доларів, а в Київському — 230 тисяч, то на околицях вартість падає в рази: у Пересипському районі будинки коштують 80 тисяч доларів, а в Хаджибейському — 65 тисяч.

Як зазначають фахівці, будинки залишаються нішевим, але надзвичайно поляризованим сегментом. Якщо в центрі великого міста це преміум-клас вартістю понад мільйон, то на околицях або в передмісті аналогічну нерухомість можна придбати у 5−7 разів дешевше. Такі дані базуються на аналітиці ЛУН — найбільшого в Україні онлайн-сервісу пошуку нерухомості, який охоплює вторинний ринок, новобудови, оренду, комерційні площі та земельні ділянки. На розрахунки компанії у своїй роботі спираються Національний банк України, МВФ, Міністерство відновлення, програма «єОселя» та міжнародні університети.