НБУ фіксує сезонне скорочення готівки: які банкноти найчастіше використовують

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 квітня 2026, 14:22

НБУ фіксує сезонне скорочення готівки: які банкноти найчастіше використовують

Станом на 1 квітня 2026 року обсяг готівкових коштів в Україні зменшився на 0,3%, або на 3,1 мільярда гривень, порівняно з початком поточного року, сягнувши позначки у 923,2 мільярда гривень. Головною причиною такого зниження регулятор називає традиційні сезонні фактори, пов'язані з вилученням частини емітованої раніше готівки. Про це повідомляє Національний банк України 24 квітня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Структура готівкового ринку

За даними центробанку, наразі в українській економіці циркулює 2,6 мільярда банкнот загальною вартістю 913,4 мільярда гривень. Крім того, в обігу перебуває 15,2 мільярда монет на суму 9,6 мільярда гривень (ця статистика стосується виключно розмінних та обігових монет, без урахування пам'ятних та інвестиційних).

У перерахунку на одного жителя країни припадає 63 паперові купюри та 195 монет. Для порівняння: на початку року ці показники становили 64 та 193 штуки відповідно.

Найпопулярніші гроші та втрата статусу платіжного засобу

Лідером серед банкнот за кількістю залишається купюра номіналом 500 гривень — на неї припадає 25,5% від усіх паперових грошей в обігу. Найрідше зустрічається 50-гривнева банкнота з часткою у 4,7%. Також регулятор нагадує, що старі банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень (випуску 2003−2007 років) з 2 березня 2026 року остаточно втратили статус засобу платежу. Вони залишатимуться у загальній статистиці готівки лише доти, доки триватиме період їхнього обміну на актуальні грошові знаки.

Серед обігових монет першість утримує 1 гривня (4,7% від загальної кількості обігових монет), тоді як найменша частка припадає на 10 гривень (2,4%).

Оптимізація дріб'язку: вилучення 10 копійок

Водночас триває кампанія з поступового виведення з обігу 10-копійкових монет, що стартувала ще 1 жовтня 2025 року. Це рішення ухвалене з метою оптимізації витрат держави та бізнесу на виробництво, інкасацію, транспортування і зберігання дріб'язку, який втратив купівельну спроможність. З моменту старту кампанії вже вилучено 4,8 мільйона штук. Наразі частка 10 копійок становить 27,1% від загальної кількості монет в обігу.

Натомість монета номіналом 50 копійок, частка якої становить 9,1%, демонструє стабільний попит у секторі торгівлі та надання послуг.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами