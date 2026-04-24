НБУ фіксує сезонне скорочення готівки: які банкноти найчастіше використовують

Станом на 1 квітня 2026 року обсяг готівкових коштів в Україні зменшився на 0,3%, або на 3,1 мільярда гривень, порівняно з початком поточного року, сягнувши позначки у 923,2 мільярда гривень. Головною причиною такого зниження регулятор називає традиційні сезонні фактори, пов'язані з вилученням частини емітованої раніше готівки. Про це повідомляє Національний банк України 24 квітня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Структура готівкового ринку

За даними центробанку, наразі в українській економіці циркулює 2,6 мільярда банкнот загальною вартістю 913,4 мільярда гривень. Крім того, в обігу перебуває 15,2 мільярда монет на суму 9,6 мільярда гривень (ця статистика стосується виключно розмінних та обігових монет, без урахування пам'ятних та інвестиційних).

У перерахунку на одного жителя країни припадає 63 паперові купюри та 195 монет. Для порівняння: на початку року ці показники становили 64 та 193 штуки відповідно.

Найпопулярніші гроші та втрата статусу платіжного засобу

Лідером серед банкнот за кількістю залишається купюра номіналом 500 гривень — на неї припадає 25,5% від усіх паперових грошей в обігу. Найрідше зустрічається 50-гривнева банкнота з часткою у 4,7%. Також регулятор нагадує, що старі банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень (випуску 2003−2007 років) з 2 березня 2026 року остаточно втратили статус засобу платежу. Вони залишатимуться у загальній статистиці готівки лише доти, доки триватиме період їхнього обміну на актуальні грошові знаки.

Серед обігових монет першість утримує 1 гривня (4,7% від загальної кількості обігових монет), тоді як найменша частка припадає на 10 гривень (2,4%).

Оптимізація дріб'язку: вилучення 10 копійок

Водночас триває кампанія з поступового виведення з обігу 10-копійкових монет, що стартувала ще 1 жовтня 2025 року. Це рішення ухвалене з метою оптимізації витрат держави та бізнесу на виробництво, інкасацію, транспортування і зберігання дріб'язку, який втратив купівельну спроможність. З моменту старту кампанії вже вилучено 4,8 мільйона штук. Наразі частка 10 копійок становить 27,1% від загальної кількості монет в обігу.

Натомість монета номіналом 50 копійок, частка якої становить 9,1%, демонструє стабільний попит у секторі торгівлі та надання послуг.