24 квітня 2026, 11:38

Популяція мультимільйонерів перевищила 713 тисяч: які країни у лідерах

За останні п'ять років у світі щодня з'являлося близько 89 нових мультимільйонерів, а загальна кількість осіб із капіталом понад 30 мільйонів доларів сягнула майже 714 тисяч. Основними рушіями накопичення приватного капіталу стали США, Китай та Індія, тоді як найвищі темпи майбутнього зростання прогнозуються в економіках, що розвиваються. Про це повідомляє платформа Knight Frank.

Рекордні темпи накопичення капіталу

Згідно з дослідженням Wealth Sizing Model, глобальне створення приватного капіталу демонструє безпрецедентну швидкість. У період з 2021 по 2026 рік кількість так званих UHNWI (осіб із надвеликим чистим капіталом, що перевищує 30 мільйонів доларів США) зросла з 551 435 до 713 626. Це означає появу 162 191 нового мультимільйонера лише за п'ять років.

Регіональний розподіл та домінування США

Наразі три макрорегіони концентрують переважну більшість світового багатства. Північна Америка утримує лідерство з часткою 37%, за нею йде Азійсько-Тихоокеанський регіон (майже 31%), а замикає трійку Європа (понад 25%). Попри відносно скромні у відсотках темпи зростання, Сполучені Штати в абсолютному вираженні додадуть більше надбагатих осіб протягом наступних п'яти років, ніж цілі світові регіони разом узяті.

Міграція мільярдерів

Популяція світових мільярдерів, яка налічує 3 110 осіб, наразі є більш географічно розсіяною порівняно з ширшою групою мультимільйонерів. Аналітики очікують, що ця тенденція до диверсифікації збережеться, а темпи приросту сильно відрізнятимуться залежно від регіону. Зокрема, очікується, що в одній із досліджуваних країн кількість мільярдерів зросте на 77% у період між 2026 та 2031 роками.

Нові центри зростання: від Індонезії до Австралії

Прогноз на наступні п'ять років (2026−2031) свідчить, що лідерами за темпами збільшення кількості надбагатих людей стануть не традиційні фінансові центри, а економіки, що швидко дозрівають. Очолює рейтинг Індонезія з прогнозованим стрибком на 82%. За нею йдуть Саудівська Аравія (63%), Польща та В'єтнам (59%).

Окремо виділяється Австралія: очікується, що її популяція осіб із надвеликим капіталом зросте майже на 60% за наступні п'ять років, досягнувши позначки у 26 095 осіб. Це означатиме, що майже кожен тисячний житель країни матиме статки понад 30 мільйонів доларів.

Водночас Індія демонструє перехід від стрімкої експансії до масштабної консолідації: з 2021 по 2026 рік кількість її найбагатших громадян злетіла на 63% — з трохи більше ніж 12 000 до майже 20 000 осіб (при цьому прогноз зростання на 2026−2031 роки становить 27%).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
