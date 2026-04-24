24 квітня 2026, 10:55

Рекордний збиток у приватному кредитуванні: чому фонд Thoma Bravo втратив $5,1 млрд

Приватна інвестиційна компанія Thoma Bravo завершує переговори щодо передачі розробника програмного забезпечення Medallia під контроль його кредиторів. Про це повідомляє Reuters 22 квітня.

Фінансовий крах на мільярди

Передача активу як результат багатомісячних переговорів щодо реструктуризації означатиме повну втрату 5,1 мільярда доларів власного капіталу для Thoma Bravo та її партнерів-інвесторів. Вони придбали компанію у 2021 році за 6,4 мільярда доларів. Інсайдери підтвердили ці дані на умовах анонімності через непублічний характер перемовин.

Останніми місяцями компанія не змогла впоратися з борговим навантаженням у розмірі 3 мільярдів доларів. Серед головних кредиторів — великі фінансові гравці Blackstone, KKR, Apollo Global та Antares Capital.

Тінь штучного інтелекту та переоцінка ринку

Як і низка інших технологічних підприємств, Medallia, що розробляє сервіси для збору та аналізу відгуків клієнтів і працівників, стикнулася з падінням оціночної вартості. Головна причина — побоювання ринку, що подібні платформи з часом будуть витіснені технологіями штучного інтелекту.

Бум вкладень фондів прямих інвестицій у сферу програмного забезпечення припав на період низьких відсоткових ставок після піку пандемії COVID-19. Однак зараз інвестори дедалі більше сумніваються у виправданості високих оцінок таких компаній та доцільності величезних кредитів, залучених для їхньої купівлі.

Жорсткі умови кредитування та конкуренція

Окрім загального макроекономічного тиску, Medallia зіткнулася з жорсткими умовами обслуговування боргів. За даними фінансових звітів, нещодавно група кредиторів на чолі з Blackstone відмовилася подовжити компанії пільговий режим. Очікується, що нові умови кредитування збільшать витрати на обслуговування боргу приблизно на 100 мільйонів доларів — до 300 мільйонів на рік. Ця сума суттєво перевищує нинішній річний прибуток розробника, який становить близько 200 мільйонів доларів. Водночас компанії доводиться утримувати позиції в умовах щільної конкуренції на ринку аналітики клієнтського досвіду, де її головними суперниками залишаються такі гіганти як Qualtrics, SurveyMonkey та InMoment.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
