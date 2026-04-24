Рекордний збиток у приватному кредитуванні: чому фонд Thoma Bravo втратив $5,1 млрд

Приватна інвестиційна компанія Thoma Bravo завершує переговори щодо передачі розробника програмного забезпечення Medallia під контроль його кредиторів. Про це повідомляє Reuters 22 квітня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Фінансовий крах на мільярди

Передача активу як результат багатомісячних переговорів щодо реструктуризації означатиме повну втрату 5,1 мільярда доларів власного капіталу для Thoma Bravo та її партнерів-інвесторів. Вони придбали компанію у 2021 році за 6,4 мільярда доларів. Інсайдери підтвердили ці дані на умовах анонімності через непублічний характер перемовин.

Останніми місяцями компанія не змогла впоратися з борговим навантаженням у розмірі 3 мільярдів доларів. Серед головних кредиторів — великі фінансові гравці Blackstone, KKR, Apollo Global та Antares Capital.

Тінь штучного інтелекту та переоцінка ринку

Як і низка інших технологічних підприємств, Medallia, що розробляє сервіси для збору та аналізу відгуків клієнтів і працівників, стикнулася з падінням оціночної вартості. Головна причина — побоювання ринку, що подібні платформи з часом будуть витіснені технологіями штучного інтелекту.

Бум вкладень фондів прямих інвестицій у сферу програмного забезпечення припав на період низьких відсоткових ставок після піку пандемії COVID-19. Однак зараз інвестори дедалі більше сумніваються у виправданості високих оцінок таких компаній та доцільності величезних кредитів, залучених для їхньої купівлі.

Жорсткі умови кредитування та конкуренція

Окрім загального макроекономічного тиску, Medallia зіткнулася з жорсткими умовами обслуговування боргів. За даними фінансових звітів, нещодавно група кредиторів на чолі з Blackstone відмовилася подовжити компанії пільговий режим. Очікується, що нові умови кредитування збільшать витрати на обслуговування боргу приблизно на 100 мільйонів доларів — до 300 мільйонів на рік. Ця сума суттєво перевищує нинішній річний прибуток розробника, який становить близько 200 мільйонів доларів. Водночас компанії доводиться утримувати позиції в умовах щільної конкуренції на ринку аналітики клієнтського досвіду, де її головними суперниками залишаються такі гіганти як Qualtrics, SurveyMonkey та InMoment.