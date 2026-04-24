Отримати до 500 тисяч гривень: Ідея Банк пропонує нову кредитку О.Картка

Отримати кредит на картку Ідея Банк стає ще простіше. З 16 квітня у клієнтів банку є нова вигідна можливість — швидке і зручне оформлення кредитки О.Картка онлайн.

Серед переваг нової О.Картки — тривалий пільговий період сплати заборгованості (92 дні), можливість за 5 хвилин оформити картку онлайн через додаток O.Bank з миттєвою активацією карти, а також миттєвий кредитний ліміт без довідки про доходи у розмірі до 150 000 грн.

«Оформити нову кредитну картку можна як у відділенні Ідея Банку, так і онлайн через мобільний додаток О.Bank. Це швидке та вигідне рішення як для реалізації планів, так і для надзвичайних життєвих ситуацій, коли гроші потрібні терміново «, — розповів керівник напрямку карткових продуктів Ідея Банку Олександр Герасимов.

Детально про умови О.Картки з кредитним лімітом від Ідея Банк*

∙ Максимальний кредитний ліміт — 500 000 грн.;

∙ Кредитний ліміт без довідки про доходи — до 150 000 грн.;

∙ Процентна ставка по Оплаті частинами та Розстрочці — 0,01%;

∙ Процентна ставка 3,3% на місяць після закінчення пільгового періоду;

∙ Нарахування 5% річних на залишок (власні кошти на картковому рахунку);

∙ Комісія за переказ кредитних коштів — 2,5%;

∙ Обов’язковий мінімальний платіж — від 3,3% від суми заборгованості.

*ознайомитись з Паспортом кредитної картки О.Картка можна за посиланням

Просте оформлення, високий розмір кредитного ліміту, вигідні ринкові умови та мінімальний платіж 3,3% — серед переваг нової кредитки О.Картка від Ідея Банку.

АТ «Ідея Банк» — провідний український банк з високим індексом стійкості та фінансової стабільності. Національний банк України в 2025 році включив АТ «Ідея Банк» до переліку системно важливих банків України. Загалом статус системної важливості мають 16 банків, що означає їх ключове значення для стабільності фінансової системи країни. Станом на початок березня, Ідея Банком випущено понад 470 тисяч кредитних карток, а також понад 275 тисяч платіжних карток без кредитного ліміту (дебетових).

Нагадаємо, цього року Ідея Банк отримав перемогу у номінації «Роздрібний банк» серед невеликих приватних банків у рейтингу «Банки року — 2026″, а також переміг в рамках всеукраїнської премії FinAwards 2026 в двох номінаціях — „Найкращий депозит“ та „Найкращий кредит готівкою“. Також в 2025 році Ідея Банк отримав одразу чотири престижні нагороди на „Головній фінансовій премії року“ від Асоціації українських банків: банк переміг у номінаціях"Банківська підтримка бізнесу», «Банківська ефективність (рентабельність капіталу roe)», «Банківська ефективність (рентабельність активів roа)», був визначений лідером в номінації «Банк, якому довіряють українці».