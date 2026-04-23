23 квітня 2026, 19:29

Подружжя Порошенків розділило між собою майно на 17 мільярдів

Вінницький апеляційний суд ухвалив рішення про поділ спільного майна подружжя Порошенків. Згідно з постановою від 20 квітня, загальна вартість активів, що підлягали розподілу, становить 17 млрд грн. Попри масштабний майновий процес, адвокати наголошують, що мова не йде про розлучення. Про це повідомляє LIGA.net.

Подружжя Порошенків розділило між собою майно на 17 мільярдів
Фото: Петро Порошенко і Марина Порошенко

Як розподілили капітал

Марина Порошенко отримала активи на загальну суму 8,53 млрд грн. Ключовим об'єктом став інвестиційний фонд:

  • Пакет акцій: 78,93% (8 190 акцій) фонду «Прайм Ессетс Кепітал» вартістю 8,33 млрд грн.
  • Додатково кошти на кількох банківських рахунках.

Петро Порошенко залишив у своїй власності активи, серед яких переважають культурні цінності та готівкові кошти:

  • Мистецька колекція: 46 полотен світових майстрів (Рубенс, Тіціан, Далі, Айвазовський тощо) загальною вартістю близько 100,4 млн євро.
  • Готівка: 3,19 млрд грн у різних валютах.
  • Транспорт: автомобіль Volvo S90, мотоцикл Honda CMX 1100D та причіп.
  • Міжнародні виплати: $20 млн від швейцарського трасту Sequent Schweiz AG.

Юридична стратегія чи сімейні зміни?

У пресслужбі партії «Європейська солідарність» ще у 2025 році пояснювали, що судовий позов про поділ майна є частиною захисної тактики. За їхніми словами, це необхідний крок для розблокування фінансових ресурсів в умовах чинних санкцій, що дозволяє продовжувати фінансування політичної діяльності та благодійних проєктів на підтримку ЗСУ.

Адвокат Порошенків Ігор Головань підтвердив, що поділ майна є автономним процесом, який юридично не пов'язаний із питанням розірвання шлюбу.

«Розлучення — це окремий процес, а майнові процеси — це окремі процеси», — заявив він.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 2

lider2000
lider2000
23 квітня 2026, 20:42
Да и юх с ними)
w39932
w39932
23 квітня 2026, 20:55
Банду геть в смітник
