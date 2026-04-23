НБУ встановив курси валют на п’ятницю: долар подорожчав, євро — подешевшало

Національний банк встановив нові курси валют на п’ятницю, 24 квітня. Долар подорожчав на 5 копійок, а євро подешевшало на 12 копійок. Про це свідчать дані на сайті регулятора.
23 квітня 2026, 16:01
Курс долара
На п’ятницю НБУ встановив курс долара на рівні 43,94 грн. Це на 5 копійок більше, ніж у четвер (43,89 грн).
Історичний максимум долара: 44,16 грн (13.03.26).
Курс євро
Водночас курс євро на п’ятницю становить 51,38 грн, що на 12 копійок менше, ніж у четвер (51,50 грн).
Історичний максимум євро: 51,91 грн (22.04.26).
Джерело: Мінфін
