Bitget співпрацює з Market Prophit для розширення можливостей соціального трейдингу на основі даних

Вікторія, Сейшели, 23 квітня 2026 року — Bitget , найбільша у світі універсальна біржа (UEX), сьогодні оголосила про стратегічну інтеграцію з Market Prophit — спеціалізованою платформою криптотрейдингової аналітики та обробки даних. Партнерство впроваджує інструменти соціального трейдингу на базі штучного інтелекту, що дозволяють користувачам автоматично реагувати на перевірені ринкові настрої, включаючи копіювання високоефективних сигналів і відкриття позицій проти систематично помилкових прогнозів.

Завдяки інтеграції користувачі Bitget зможуть автоматично копіювати найуспішніші соціальні акаунти або займати протилежні позиції проти історично збиткових. Це створює структурований підхід до роботи із соціальними ринковими рухами, перетворюючи як точні, так і помилкові прогнози на торгові стратегії.

ШІ Market Prophit аналізує мільйони публікацій у X (раніше Twitter), оцінюючи акаунти на основі фактичної точності прогнозів, а не кількості підписників. Його перший AI-модуль соціального копітрейдингу дозволяє користувачам Bitget виявляти стабільно успішні акаунти та автоматично реалізовувати торгові стратегії, копіюючи угоди «позитивних» авторів і застосовуючи стратегію «інверсного копіювання» проти «негативних».

«У Bitget ми прагнемо створювати інструменти, які допомагають користувачам орієнтуватися на дедалі більш шумних ринках», — заявила генеральна директорка Bitget Грейсі Чен. «Інтеграція Market Prophit допомагає відокремлювати вплив від реальної торгової ефективності та спрощує дії на основі цих даних».

Інтеграція також дозволяє аналізувати соціальні сигнали на рівні окремих активів, оцінюючи, які акаунти історично демонстрували точність щодо конкретних токенів або сегментів ринку. Об'єднуючи верифікацію сигналів із їхнім виконанням, Bitget розширює свою систему копітрейдингу, роблячи її більш орієнтованою на дані та менш залежною від суб'єктивних інтерпретацій.

«Крипторинки рухаються зі швидкістю соціальних настроїв, але більшість цих сигналів є неструктурованими та шумними», — зазначив Ігор Гонта, CEO Market Prophit. «Наше партнерство з Bitget перетворює цей шум на вимірювані та торгові дані, надаючи користувачам системний спосіб працювати як із точними, так і з помилковими прогнозами, відкриваючи додаткові можливості генерації альфи».

Інтеграція посилює рамки UEX-моделі Bitget, пов’язуючи дані безпосередньо з виконанням угод і дозволяючи користувачам переходити від сигналу до торгівлі в межах єдиного акаунта в крипто- та токенізованих ринках. Market Prophit приносить структуровану аналітику та автоматизований соціальний трейдинг в екзек’юшн-рівень Bitget, перетворюючи інформацію на негайні торгові дії.