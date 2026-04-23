Bitget співпрацює з Market Prophit для розширення можливостей соціального трейдингу на основі даних

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
23 квітня 2026, 15:04

Bitget співпрацює з Market Prophit для розширення можливостей соціального трейдингу на основі даних

Вікторія, Сейшели, 23 квітня 2026 року —Bitget, найбільша у світі універсальна біржа (UEX), сьогодні оголосила про стратегічну інтеграцію з Market Prophit — спеціалізованою платформою криптотрейдингової аналітики та обробки даних. Партнерство впроваджує інструменти соціального трейдингу на базі штучного інтелекту, що дозволяють користувачам автоматично реагувати на перевірені ринкові настрої, включаючи копіювання високоефективних сигналів і відкриття позицій проти систематично помилкових прогнозів.

Завдяки інтеграції користувачі Bitget зможуть автоматично копіювати найуспішніші соціальні акаунти або займати протилежні позиції проти історично збиткових. Це створює структурований підхід до роботи із соціальними ринковими рухами, перетворюючи як точні, так і помилкові прогнози на торгові стратегії.

ШІ Market Prophit аналізує мільйони публікацій у X (раніше Twitter), оцінюючи акаунти на основі фактичної точності прогнозів, а не кількості підписників. Його перший AI-модуль соціального копітрейдингу дозволяє користувачам Bitget виявляти стабільно успішні акаунти та автоматично реалізовувати торгові стратегії, копіюючи угоди «позитивних» авторів і застосовуючи стратегію «інверсного копіювання» проти «негативних».

«У Bitget ми прагнемо створювати інструменти, які допомагають користувачам орієнтуватися на дедалі більш шумних ринках», — заявила генеральна директорка Bitget Грейсі Чен. «Інтеграція Market Prophit допомагає відокремлювати вплив від реальної торгової ефективності та спрощує дії на основі цих даних».

Інтеграція також дозволяє аналізувати соціальні сигнали на рівні окремих активів, оцінюючи, які акаунти історично демонстрували точність щодо конкретних токенів або сегментів ринку. Об'єднуючи верифікацію сигналів із їхнім виконанням, Bitget розширює свою систему копітрейдингу, роблячи її більш орієнтованою на дані та менш залежною від суб'єктивних інтерпретацій.

«Крипторинки рухаються зі швидкістю соціальних настроїв, але більшість цих сигналів є неструктурованими та шумними», — зазначив Ігор Гонта, CEO Market Prophit. «Наше партнерство з Bitget перетворює цей шум на вимірювані та торгові дані, надаючи користувачам системний спосіб працювати як із точними, так і з помилковими прогнозами, відкриваючи додаткові можливості генерації альфи».

Інтеграція посилює рамки UEX-моделі Bitget, пов’язуючи дані безпосередньо з виконанням угод і дозволяючи користувачам переходити від сигналу до торгівлі в межах єдиного акаунта в крипто- та токенізованих ринках. Market Prophit приносить структуровану аналітику та автоматизований соціальний трейдинг в екзек’юшн-рівень Bitget, перетворюючи інформацію на негайні торгові дії.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами