23 квітня 2026, 15:00

Bitget публікує оновлений Proof of Reserves, підтримуючи 130% забезпечення на мультиактивній платформі

Вікторія, Сейшели, 22 квітня 2026 року — Bitget, найбільша у світі універсальна біржа (UEX), опублікувала оновлений звіт Proof of Reserves (PoR), який надає прозорий зріз балансів платформи за ключовими активами на тлі поточних змін ринкових умов.

Оновлення охоплює BTC, ETH, USDT та USDC, при цьому коефіцієнти резервів і баланси гаманців публікуються разом із криптографічними підтвердженнями. Користувачі можуть самостійно перевірити свої активи через систему на основі дерева Меркла, використовуючи анонімізовані ідентифікатори для підтвердження включення без розкриття персональних даних.

Згідно з останніми даними, активи користувачів становлять 19 644 BTC, 221 628 ETH, 2 043 273 414 USDT і 164 266 093 USDC. Коефіцієнти резервування становлять 33% для BTC, 52% для ETH, 14% для USDT і 4% для USDC. Загальний рівень резервів стабільно перевищує показник 1:1, забезпечуючи повне покриття всіх відстежуваних активів із середнім коефіцієнтом резервів на рівні 130%.

«Ринки рухаються швидко, але прозорість не повинна бути реактивною», — заявила генеральна директорка Bitget Грейсі Чен. «Proof of Reserves має бути перевіряємим у будь-який момент, а не лише в періоди стабільності. Пріоритет простий: користувачі завжди повинні бути впевнені, що їхні активи повністю забезпечені, незалежно від напрямку ринку».

Публікація звіту відбувається на тлі постійної реакції ринків на макроекономічні сигнали, зміни ліквідності та динаміку позиціонування інвесторів. Proof of Reserves є одним із елементів ширшої моделі безпеки, що включає фонд захисту платформи та регулярне розкриття даних.

Як мультиактивна біржа, що об'єднує криптовалюти, токенізовані активи та традиційні фінансові інструменти, Bitget робить акцент на підтриманні надійних і перевіряємих резервів для забезпечення стабільного покриття всіх класів активів. У сукупності ці механізми спрямовані на те, щоб платоспроможність платформи була вимірюваною, а не припущеною.

У міру розвитку моделі Universal Exchange, що поєднує крипто- та традиційні ринки, прозорість залишається ключовим фактором масштабування. Регулярні публікації PoR надають користувачам надійну та перевіряєму точку відліку в умовах дедалі більш взаємопов'язаних ринків.

Щоб ознайомитися з оновленим звітом Proof of Reserves, перейдіть за відповідним посиланням.

