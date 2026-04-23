Bitget посилює мультиактивну стратегію, посівши 2-ге місце у глобальному рейтингу безстрокових контрактів на акції в Q1 2026

Bitget , найбільша у світі універсальна біржа (UEX), посіла друге місце у світі за часткою ринку безстрокових контрактів на акції в першому кварталі 2026 року згідно зі звітом Crypto Exchange Report Q1 2026 від TokenInsight. Цей результат підкреслює зростання інтересу до деривативів, пов’язаних з акціями, на тлі розширення попиту за межі крипто-нативних активів у бік ширшого ринкового експонування.

Більш широкий зсув у бік токенізованої та мультиактивної торгівлі все ще перебуває на ранній стадії, однак напрям стає дедалі очевиднішим. Згідно зі звітом, середній щоденний обсяг торгів безстроковими контрактами на акції становив близько $423 млн протягом кварталу, що відображає стале зростання сегмента. Ця тенденція відповідає стратегії Bitget у сфері токенізації TradFi, опублікованій у лютому 2026 року, де прогнозувалося, що річний обсяг торгів акціями може зрости з поточних $100−130 трлн до $160−200 трлн до 2030 року в міру переходу дедалі більшої кількості акцій в ончейн-середовище.

Позиція Bitget відображає ранній вихід компанії в цей сегмент: безстрокові ф’ючерси на акції були запущені у вересні 2025 року. У Q1 2026 Bitget зайняла 22,61% сегмента Stock Perpetuals, із середнім денним обсягом торгів $95,74 млн. Біржа послідовно зміцнює свої позиції в цій категорії, демонструючи перехід індустрії до стратегії універсальної біржі (UEX) та здатність забезпечувати ширший доступ до ринків через перевірену торгову інфраструктуру.

«Ця віхa відображає не просто зростання категорії. Вона показує, що користувачі реагують на ширший зсув у тому, як торгові платформи мають їх обслуговувати», — заявила генеральна директорка Bitget Грейсі Чен. «Наша мета — зробити Bitget платформою, де користувачі можуть легко переміщатися між крипто- та традиційними активами. Наші результати в сегменті Stock Perpetuals — це один із кроків у реалізації довгострокового бачення».

Окрім безстрокових контрактів на акції, звіт також відзначив сильні позиції Bitget на ширшому біржовому ринку. У Q1 2026 Bitget посіла п’яте місце у світі за загальною часткою ринку бірж, забезпечивши 7,70% загального обсягу торгів в індустрії. Її частка залишалася стабільною квартал до кварталу, збільшившись на 0,02 п.п., попри загальне уповільнення ринку, що зміцнило позицію Bitget у топ-5 серед конкурентів як у крипто-нативному сегменті, так і в зростаючій торгівлі, пов’язаній із традиційними фінансовими інструментами.

Результати Bitget у сегменті Stock Perpetuals відображають ширшу стратегію Universal Exchange, спрямовану на об'єднання криптовалют і розширеного доступу до ринків в єдиному торговому середовищі. Платформа вже зайняла провідні позиції в токенізованих акціях, а зростання в сегменті безстрокових контрактів на акції вказує на подальший розвиток інфраструктури, ліквідності та інструментів доступу, необхідних для переходу традиційних ринків в ончейн і крипто-екосистему.

Повний звіт доступний за посиланням.