Курс на четвер: долар у банках подешевшав на 5 копійок, євро — на 15 копійок

У четвер, 23 квітня, на готівковому ринку середній курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу. Євро втратило 10 копійок у купівлі та 15 копійок у продажу.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Валютний ринок

Середній курс долара у обмінних пунктах не змінився. Євро у покупці подешевшало на 8 копійок, а у продажу не змінилося.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,65−44,15 грн. Євро купують за 51,30 грн, а продають за 51,95 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,75−43,85, євро — 51,42−51,70 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,91−43,94 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,39−51,41 грн/євро.

