Скільки фальшивих гривень в обігу: НБУ назвав реальні цифри

За результатами 2025 року в готівковому обігу можна було зустріти близько 1,7 одиниць підроблених гривневих банкнот на 1 млн справжніх банкнот. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Національного банку Андрія Пишного.

Які банкноти підробляють?

За словами, генерального директора Банкнотно-монетного двору Національного банку України Володимира Баглая, для порівняння у Єврозоні зустрічається близько 15 підроблених банкнот євро на 1 млн справжніх.

Здебільшого підпоблені гривневі банкноти — це гривні старого зразка (банкноти до 2014−2015 року), нові банкноти мають вищий ступінь захисту, додав Баглай.

«Після зміни дизайну банкнот, кількість підробок зменшилася в рази», — сказав директор Банкнотно-монетного двору.

Найчастіша підробка — це банкнота 500 гривень старого зразка.

Голова НБУ Андрій Пишний навів історичну статистику щодо підроблених банкнот: у 2021 році їх налічувалося 7 одиниць на 1 млн справжніх банкнот, у 2023 р. — 2,1 одиниць, у 2024 р. — 5,1 одиниць.

На сьогодні в обігу перебуває 2,6 млрд банкнот загальною вартістю 913 млрд гривень і 15,2 млрд монет на суму 9,6 млрд гривень, додав Пишний.