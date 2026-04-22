Національний банк України встановив на 23 квітня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 43,8873 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 22 копійки.
22 квітня 2026, 16:01
Євро та долар стрімко впали: НБУ визначив курси валют на четвер
Курс долара
На четвер НБУ встановив такий курс долара: 43,88 грн. Це на 22 копійки менше, ніж у вівторок.
Історичний максимум долара: 44,16 (13.03.26).
Курс євро
Водночас курс євро на четвер був встановлений на позначці — 51,49 грн, що на 42 копійки менше, ніж у вівторок.
21 квітня євро оновило свій історичний рекорд.
Джерело: Мінфін
