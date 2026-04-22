22 квітня 2026, 13:16

Bitget Wallet запускає доступ до ринків прогнозів з використанням ШІ через інтеграцію з Polymarket

Bitget Wallet, фінансовий застосунок для повсякденного використання з понад 90 мільйонами користувачів у світі, інтегрував Polymarket — найбільший у світі ринок прогнозів — щоб надати доступ до торгівлі на ринках прогнозів із використанням ШІ у своєму некастодіальному гаманці. Це дозволяє користувачам отримувати доступ до ринків, пов’язаних із реальними подіями, через зручний мобільний інтерфейс. Інтеграція переносить ринки прогнозів у децентралізований інтерфейс Bitget Wallet, розширюючи доступ до торгівлі, заснованої на інформації та пов’язаної з реальними подіями і важливими ринковими змінами.

Запуск відбувається на тлі стрімкого зростання сегмента ринків прогнозів у цифрових фінансах: за оцінками галузевих досліджень, обсяг торгів може зрости більш ніж на 400% у період з 2024 по 2026 рік, що відображає зростаючий глобальний попит. Ринки прогнозів поступово переходять із окремих платформ у ключову фінансову інфраструктуру, а Bitget Wallet виступає як розподільчий шар, дозволяючи користувачам, які вже мають кошти, висловлювати свої очікування щодо реальних подій — від виборів до макроекономічних трендів — у звичному інтерфейсі.

Користувацький досвід орієнтований насамперед на мобільні пристрої, що дозволяє переглядати ринки та здійснювати угоди в режимі реального часу через зручний інтерфейс. Користувачі можуть поповнювати рахунки через Apple Pay та інші методи оплати, а технологія абстракції газ-комісій (gas abstraction) забезпечує безшовні транзакції та поповнення без витрат у основних EVM-мережах і Solana. Поєднуючи ліквідність Polymarket із власною інфраструктурою Bitget Wallet, інтеграція знижує бар'єри входу та розширює доступ до ринків прогнозів для ширшої глобальної аудиторії.

Bitget Wallet також впроваджує аналіз спортивних подій із використанням ШІ, агрегуючи дані в реальному часі, історичну статистику та новинні сигнали в практичні інсайти, що допомагають користувачам краще інтерпретувати ринкові умови. Паралельно модуль відстеження «розумних грошей» (smart money) відображає ончейн-активність успішних адрес, надаючи рейтинги та сповіщення про значущі угоди в реальному часі. У сукупності ці функції роблять ринки прогнозів більш доступними та підвищують прозорість ринків, що залежать від інформації та таймінгу.

«Ринки прогнозів змінюють спосіб взаємодії користувачів із реальною інформацією, створюючи нові можливості для торгівлі», — зазначив операційний директор Bitget Wallet Елвін Кан. «Завдяки інтеграції з Polymarket ми робимо таку торгівлю більш доступною, пропонуючи зручний мобільний інтерфейс і розумні інструменти для реагування на швидкі ринкові зміни».

«У міру того як ринки прогнозів стають частиною базової фінансової інфраструктури, їхнє поширення стає не менш важливим, ніж самі ринки», — додав директор із маркетингу Polymarket Метью Модаббер. «Bitget Wallet надає потужну точку входу для глобальної аудиторії, розширюючи охоплення Polymarket і дозволяючи більшій кількості учасників працювати з ринковими сигналами в реальному часі».

Компанії також планують спільні ініціативи, пов’язані з великими світовими спортивними подіями у 2026 році та надалі, включаючи плей-оф і фінали NBA, чемпіонат світу FIFA та інші значущі події, щоб підвищити обізнаність і залученість користувачів до ринків прогнозів.

Користувачі можуть відвідати блог Bitget Wallet та офіційні канали для отримання додаткової інформації.

