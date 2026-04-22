Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
ВхідРеєстрація
22 квітня 2026, 13:07

OKX запускає P2P-кампанію з призовим фондом 30 000 USDT

Криптобіржа OKX запустила весняну промоакцію для P2P-користувачів із призовим фондом 30 000 USDT. У межах кампанії учасники можуть отримати винагороди у криптовалюті (USDT, SOL, TON, DOGE, XRP), а також виграти iPhone 17 Pro або Apple Watch Ultra. Акція діє до 1 червня 2026 року.

Криптобіржа OKX запустила весняну промоакцію для P2P-користувачів із призовим фондом 30 000 USDT.

Щоб долучитися, потрібно натиснути «Приєднатися» на сторінці кампанії, поповнити баланс від 100 USDT через P2P та здійснювати угоди на спотовому або ф’ючерсному ринках. За торгову активність і досягнення певних обсягів користувачі отримують доступ до подарункових боксів із випадковими винагородами.

Серед додаткових стимулів — бонуси для новачків: перші 200 учасників можуть отримати 10 USDT за перший депозит і 50 USDT кешбеку за першу угоду. Також доступна реферальна програма, яка дає змогу отримати до 10 додаткових боксів за запрошених користувачів.

Окремо в межах кампанії передбачено можливість підвищення статусу: учасники можуть миттєво отримати VIP-рівень на OKX за досягнення торгових обсягів. Зокрема, обсяг спотової торгівлі від 1 000 000 USDT або ф’ючерсної торгівлі від 5 000 000 USDT дає змогу підвищитися до рівня VIP+2.

Звернуть увагу, що до розрахунку враховуються лише депозити через P2P, фіатні шлюзи або банківські картки. Внутрішні перекази не зараховуються, а участь у кампанії можлива лише після попередньої реєстрації.

Про OKX
OKX — це фінтех-компанія, метою якої є модернізація фінансів і ринків. Сьогодні її сервісами користуються понад 120 мільйонів людей — для інвестування, здійснення транзакцій і торгівлі цифровими активами з використанням різних фінансових інструментів, зокрема споту, ф’ючерсів і децентралізованих ринків. Як одна з найбільших платформ у світі, OKX відома своєю біржею, гаманцем і ончейн-екосистемою, якими користуються як приватні інвестори, так і великі інституційні гравці.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами