OKX запускає P2P-кампанію з призовим фондом 30 000 USDT

Криптобіржа OKX запустила весняну промоакцію для P2P-користувачів із призовим фондом 30 000 USDT. У межах кампанії учасники можуть отримати винагороди у криптовалюті (USDT, SOL, TON, DOGE, XRP), а також виграти iPhone 17 Pro або Apple Watch Ultra. Акція діє до 1 червня 2026 року.

Щоб долучитися, потрібно натиснути «Приєднатися» на сторінці кампанії, поповнити баланс від 100 USDT через P2P та здійснювати угоди на спотовому або ф’ючерсному ринках. За торгову активність і досягнення певних обсягів користувачі отримують доступ до подарункових боксів із випадковими винагородами.

Серед додаткових стимулів — бонуси для новачків: перші 200 учасників можуть отримати 10 USDT за перший депозит і 50 USDT кешбеку за першу угоду. Також доступна реферальна програма, яка дає змогу отримати до 10 додаткових боксів за запрошених користувачів.

Окремо в межах кампанії передбачено можливість підвищення статусу: учасники можуть миттєво отримати VIP-рівень на OKX за досягнення торгових обсягів. Зокрема, обсяг спотової торгівлі від 1 000 000 USDT або ф’ючерсної торгівлі від 5 000 000 USDT дає змогу підвищитися до рівня VIP+2.

Звернуть увагу, що до розрахунку враховуються лише депозити через P2P, фіатні шлюзи або банківські картки. Внутрішні перекази не зараховуються, а участь у кампанії можлива лише після попередньої реєстрації.

OKX — це фінтех-компанія, метою якої є модернізація фінансів і ринків. Сьогодні її сервісами користуються понад 120 мільйонів людей — для інвестування, здійснення транзакцій і торгівлі цифровими активами з використанням різних фінансових інструментів, зокрема споту, ф’ючерсів і децентралізованих ринків. Як одна з найбільших платформ у світі, OKX відома своєю біржею, гаманцем і ончейн-екосистемою, якими користуються як приватні інвестори, так і великі інституційні гравці.