Криптобіржа OKX запустила весняну промоакцію для P2P-користувачів із призовим фондом 30 000 USDT. У межах кампанії учасники можуть отримати винагороди у криптовалюті (USDT, SOL, TON, DOGE, XRP), а також виграти iPhone 17 Pro або Apple Watch Ultra. Акція діє до 1 червня 2026 року.
OKX запускає P2P-кампанію з призовим фондом 30 000 USDT
Щоб долучитися, потрібно натиснути «Приєднатися» на сторінці кампанії, поповнити баланс від 100 USDT через P2P та здійснювати угоди на спотовому або ф’ючерсному ринках. За торгову активність і досягнення певних обсягів користувачі отримують доступ до подарункових боксів із випадковими винагородами.
Серед додаткових стимулів — бонуси для новачків: перші 200 учасників можуть отримати 10 USDT за перший депозит і 50 USDT кешбеку за першу угоду. Також доступна реферальна програма, яка дає змогу отримати до 10 додаткових боксів за запрошених користувачів.
Окремо в межах кампанії передбачено можливість підвищення статусу: учасники можуть миттєво отримати VIP-рівень на OKX за досягнення торгових обсягів. Зокрема, обсяг спотової торгівлі від 1 000 000 USDT або ф’ючерсної торгівлі від 5 000 000 USDT дає змогу підвищитися до рівня VIP+2.
Звернуть увагу, що до розрахунку враховуються лише депозити через P2P, фіатні шлюзи або банківські картки. Внутрішні перекази не зараховуються, а участь у кампанії можлива лише після попередньої реєстрації.
Про OKX
OKX — це фінтех-компанія, метою якої є модернізація фінансів і ринків. Сьогодні її сервісами користуються понад 120 мільйонів людей — для інвестування, здійснення транзакцій і торгівлі цифровими активами з використанням різних фінансових інструментів, зокрема споту, ф’ючерсів і децентралізованих ринків. Як одна з найбільших платформ у світі, OKX відома своєю біржею, гаманцем і ончейн-екосистемою, якими користуються як приватні інвестори, так і великі інституційні гравці.
Коментарі