Курс на середу: долар в банках впав на 15 копійок, євро на 18 копійок

У середу, 22 квітня, на готівковому ринку середній курс долара впав на 15 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу. Євро втратило 18 копійок у купівлі та 10 копійок у продажу.

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах не змінився у купівлі та втратив 4 копійки у продажу. Євро у покупці не змінилося, а у продажу втратило 5 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,70−44,25 грн. Євро купують за 51,40 грн, а продають за 52,15 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,75−43,86, євро — 51,60−51,80 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,90−43,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,59−51,63 грн/євро.

