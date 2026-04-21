Українська банківська система демонструє високу активність. Згідно з оновленими даними Національного банку, у березні 2026 року темпи кредитування залишалися на підвищеному рівні. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
21 квітня 2026, 17:13
НБУ зафіксував стрімке зростання кредитування бізнесу та населення
Ключові показники кредитування
НБУ наголошує на важливості аналізу саме чистих гривневих кредитів (без урахування непрацюючих активів), оскільки цей показник найкраще відображає реальну активність банків:
- Для населення обсяг чистих кредитів зріс на 36% у річному вимірі (р/р).
- Для бізнесу зростання склало 32% р/р.
Нацбанк пояснив, що минулорічне списання державними банками старих непрацюючих кредитів (NPL) на суму понад 170 млрд грн технічно скоротило валовий портфель, проте динаміка нових видач залишається стабільно позитивною.
Довіра вкладників
За словами регулятора, банківська система продовжує накопичувати ресурси завдяки довірі клієнтів. Обсяги гривневих коштів на рахунках стабільно зростають:
- Кошти фізичних осіб: +20% р/р.
- Кошти бізнесу: +13% р/р.
Джерело: Мінфін
