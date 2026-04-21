Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 квітня 2026, 13:03

Стейблкоїни поки не загрожують банкам — Moody’s

Попри стрімке зростання ринку стейблкоїнів, у найближчій перспективі вони не зможуть потіснити традиційні банки. Основними перепонами для цього є регуляторні заборони на виплату відсотків та вже наявна розвинена платіжна інфраструктура в США. Про це в інтерв'ю Cointelegraph повідомив Абхі Срівастава, віцепрезидент Digital Economy Group агентства Moody’s.

Чому банки можуть бути спокійними?

За оцінками Moody’s, на поточному етапі ризик дестабілізації банківського сектору є «обмеженим». Наприкінці минулого року капіталізація стейблкоїнів перевищила $300 млрд, але їхнє використання все ще залишається нішевим.

У США діють правила, що забороняють стейблкоїнам нараховувати відсотки. Це робить їх менш привабливими порівняно з традиційними банківськими депозитами. Крім того за словами Срівастави, платіжні системи в Штатах вже є досить швидкими, дешевими та надійними, що зменшує мотивацію пересічного користувача переходити на ончейн-рішення.

«Для банківського сектору на цьому етапі ризик дестабілізації виглядає обмеженим. У короткостроковій перспективі правила США, які забороняють стейблкоїнам виплачувати дохідність, означають, що вони навряд чи зможуть у значних масштабах замінити традиційні банківські депозити всередині країни», — заявив експерт.

Майбутні ризики: токенізація активів

Однак у довгостроковій перспективі ситуація може змінитися. Зростання сектору токенізованих реальних активів (RWA) — фізичних фінансових активів, представлених на блокчейні — може посилити тиск на банки. Це потенційно призведе до:

  • Відтоку депозитів з банківської системи.
  • Зниження кредитного потенціалу традиційних фінустанов.

Політичний тупик: Закон CLARITY

Питання регулювання стейблкоїнів стало «яблуком розбрату» у Конгресі США. Законопроєкт CLARITY Act 2025, який мав би встановити чіткі правила гри для крипторику, наразі заблокований.

Банківське лобі виступає категорично проти дозволу стейблкоїнам приносити дохід, бо це вдарить по їхній клієнтській базі.

Позиція криптоіндустрії: такі компанії, як Coinbase, критикують поточну редакцію закону за заборону дохідних стейблкоїнів та недостатній захист розробників ПЗ з відкритим кодом.

Якщо закон не буде ухвалено, галузь може зіткнутися з жорсткими регуляторними заходами з боку вороже налаштованих чиновників у майбутньому.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами