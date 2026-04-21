Стейблкоїни поки не загрожують банкам — Moody’s

Попри стрімке зростання ринку стейблкоїнів, у найближчій перспективі вони не зможуть потіснити традиційні банки. Основними перепонами для цього є регуляторні заборони на виплату відсотків та вже наявна розвинена платіжна інфраструктура в США. Про це в інтерв'ю Cointelegraph повідомив Абхі Срівастава, віцепрезидент Digital Economy Group агентства Moody’s.

Чому банки можуть бути спокійними?

За оцінками Moody’s, на поточному етапі ризик дестабілізації банківського сектору є «обмеженим». Наприкінці минулого року капіталізація стейблкоїнів перевищила $300 млрд, але їхнє використання все ще залишається нішевим.

У США діють правила, що забороняють стейблкоїнам нараховувати відсотки. Це робить їх менш привабливими порівняно з традиційними банківськими депозитами. Крім того за словами Срівастави, платіжні системи в Штатах вже є досить швидкими, дешевими та надійними, що зменшує мотивацію пересічного користувача переходити на ончейн-рішення.

«Для банківського сектору на цьому етапі ризик дестабілізації виглядає обмеженим. У короткостроковій перспективі правила США, які забороняють стейблкоїнам виплачувати дохідність, означають, що вони навряд чи зможуть у значних масштабах замінити традиційні банківські депозити всередині країни», — заявив експерт.

Майбутні ризики: токенізація активів

Однак у довгостроковій перспективі ситуація може змінитися. Зростання сектору токенізованих реальних активів (RWA) — фізичних фінансових активів, представлених на блокчейні — може посилити тиск на банки. Це потенційно призведе до:

Відтоку депозитів з банківської системи.

Зниження кредитного потенціалу традиційних фінустанов.

Політичний тупик: Закон CLARITY

Питання регулювання стейблкоїнів стало «яблуком розбрату» у Конгресі США. Законопроєкт CLARITY Act 2025, який мав би встановити чіткі правила гри для крипторику, наразі заблокований.

Банківське лобі виступає категорично проти дозволу стейблкоїнам приносити дохід, бо це вдарить по їхній клієнтській базі.

Позиція криптоіндустрії: такі компанії, як Coinbase, критикують поточну редакцію закону за заборону дохідних стейблкоїнів та недостатній захист розробників ПЗ з відкритим кодом.

Якщо закон не буде ухвалено, галузь може зіткнутися з жорсткими регуляторними заходами з боку вороже налаштованих чиновників у майбутньому.